Es oficial: Vélez-Málaga renueva el transporte urbano con dos nuevos microbuses en zonas con poca accesibilidad

Las claves

Las claves Generado con IA Vélez-Málaga incorpora dos nuevos microbuses al servicio urbano para mejorar la accesibilidad en zonas de difícil acceso. Los nuevos vehículos, asignados principalmente a la línea 4, permiten cubrir áreas donde los autobuses convencionales no pueden circular por el trazado urbano. Los microbuses son de piso bajo, accesibles, con 0 emisiones, capacidad para 25 personas y equipados con sistemas de conectividad y ayudas para personas con movilidad reducida. La medida busca facilitar los desplazamientos y mejorar la movilidad en los barrios con calles más estrechas del municipio.

A partir de este viernes, Vélez-Málaga contará con dos nuevos microbuses en el servicio del transporte urbano del municipio, dos adquisiciones que se incorporan a la red de servicio para renovar los vehículos que realizan el trazado en aquellas zonas locales con menor accesibilidad.

Así lo ha dado a conocer Jesús Lupiáñez, alcalde del municipio, junto con el concejal de Transporte y Movilidad, Celestino Rivas, y el director de ALSA Zona Mediterránea, Valeriano Díaz.

Esta actuación, según Lupiáñez, “viene a renovar la actual flota de servicio que efectúa las rutas establecidas en Vélez-Málaga y sus núcleos poblacionales, una medida que contribuirá en términos de funcionalidad, accesibilidad y movilidad en entornos de más difícil acceso para los autobuses convencionales”.

En este sentido, ha incidido positivamente “en términos de eficiencia en las rutas, facilitando los desplazamientos en aquellas zonas y localizaciones de nuestro municipio que presentan más dificultad de acceso para el transporte urbano, especialmente en los desplazamientos a barrios con calles más estrechas”.

Por su parte, el concejal de Transporte y Movilidad, Celestino Rivas, se ha pronunciado acerca de la implementación en la ruta diaria de las nuevas unidades.

“Estos vehículos están destinados principalmente a la línea 4, permitiendo dar servicio a zonas del interior de Vélez-Málaga y Torre del Mar donde, por sus características urbanísticas y trazado, no es posible la circulación de autobuses convencionales de 12 metros, como los que habitualmente operan en las líneas 1, 2 y 3”, ha aclarado el edil.

En cuanto a la ergonomía de los nuevos microbuses, presentan una carrocería Fergui sobre chasis Mercedes-Benz, cumpliendo normativa específica Euro VI, con 0 emisiones. Además, cuentan con piso bajo, accesibilidad universal y climatización, así como un total de 15 plazas sentados, 8 autorizados de pie y 2 unidades PMR (Movilidad Reducida).

En el acto de presentación ha estado Cristina Quintero, presidenta de Amivel, junto a otros integrantes de la asociación veleña. Técnicamente, los vehículos presentan sistemas de conectividad, cargadores en todos los asientos, sistema braille en los sistemas de parada solicitada y en la zona exterior en la parada.

Según ha detallado Rivas, incluyen un testigo para solicitar al conductor apertura de rampa para personas invidentes, con movilidad reducida u otras necesidades específicas como coche de bebé.

Finalmente, ha intervenido el director de ALSA Zona Mediterránea, Valeriano Díaz, que ha entendido la incorporación de los dos microbuses como “un paso adelante para acercar el transporte público a todos los vecinos de Vélez-Málaga, especialmente en aquellas zonas donde hasta ahora era más difícil prestar servicio".