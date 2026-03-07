De suelo rústico a macro camping-resort 5 estrellas en Vélez-Málaga: 214 bungalows y 23,6 millones de inversión

Las claves nuevo Generado con IA Alannia Resorts invertirá 23,6 millones de euros en un macro camping-resort de cinco estrellas en Vélez-Málaga, con 214 bungalows y capacidad para 1.515 personas. El complejo ocupará una finca de 77.563 m² en suelo rústico, donde se construirán zonas de acampada, laguna/spa, piscinas, áreas deportivas y servicios comunes. El proyecto generará unos 120 empleos directos en temporada alta y apuesta por la sostenibilidad, usando agua regenerada y energía solar. La tramitación se acoge a la nueva Ley de Sostenibilidad del Territorio andaluza, esperando iniciar las obras tras la autorización municipal y completarlas en 14 meses.

Lejos de los tiempos en que los grupos de inversión sólo tenían ojos para la Costa del Sol occidental, la Axarquía y la zona oriental de la provincia de Málaga se abre como nuevo escenario de interés inmobiliario.

A los numerosos proyectos residenciales impulsados en los últimos tiempos hay que sumar ahora la apuesta de la cadena Alannia Resorts, a través de Servicios Turísticos Marjal S.L., por construir un camping‑resort de cinco estrellas en suelo rústico entre Vélez‑Málaga y Caleta de Vélez.

Con una inversión prevista de 23,6 millones de euros y una capacidad máxima de 1.515 plazas, este complejo, bautizado como Alannia Costa del Sol, se apoya en la nueva Ley andaluza de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) para obtener la autorización previa como actuación de interés social en suelo rústico.

​El proyecto se localiza en una finca de 77.563 metros cuadrados situada en el antiguo ámbito SUNS‑VM.1 del PGOU de Vélez, ahora reclasificado como suelo rústico común por aplicación directa de la LISTA.

Localización de los terrenos sobre los que se proyecta el resort.

El terreno, actualmente yermo y sin uso, se encuentra a unos 700 metros del casco urbano veleño y a 1.500 metros de Caleta, con frente al Camino de Vélez‑Málaga a Torrox, donde ya se ha ejecutado una rotonda que servirá de acceso principal al futuro camping.

​La propiedad del suelo corresponde a Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria S.L., que mantiene un acuerdo con Servicios Turísticos Marjal para desarrollar la actuación sobre una finca registral de 83.512 metros cuadrados, libre de cargas, en el paraje de Campiñuela Baja.

El ámbito de ordenación del camping suma 70.827 metros cuadrados, a los que se añaden 5.008 metros cuadrados de vial externo que el promotor deberá urbanizar y ceder al Ayuntamiento, más otros 1.728 metros cuadrados que se integrarán en un futuro sector.

​110 parcelas y 214 bungalows

El documento define un camping‑resort de la máxima categoría. El programa prevé 110 parcelas de acampada de al menos 90 metros cuadrados y 214 bungalows de varias tipologías, con una capacidad total máxima de 1.515 personas según las fórmulas de la normativa autonómica.

Ordenación del desarrollo.

​La ordenación interna se estructura en varias áreas diferenciadas:

SUN & FUN (acampada tradicional): 110 parcelas de 90 metros cuadrados o más, con aseos, espacios libres, viales peatonales, aparcamientos y viales rodados, sobre 15.324 metros.

(acampada tradicional): 110 parcelas de 90 metros cuadrados o más, con aseos, espacios libres, viales peatonales, aparcamientos y viales rodados, sobre 15.324 metros. LAGUNA / SPA : lámina de agua, kiosco, zona de spa y masajes, espacios libres y caminos peatonales, con 3.935 m².

Bungalows Ibiza : tres subzonas con 64, 44 y 58 bungalows respectivamente, todos de 35,45 metros cuadrados, sobre superficies de 7.059, 7.864 y 5.871 metros, combinando alojamientos y zonas libres.

Bungalows La Laguna : 48 unidades de dos niveles (32,05 metros en planta baja y 29,12 metros en entreplanta), con lámina de agua, espacios libres y caminos, en 6.146 metros.

Zona de piscina principal : gran piscina, kiosco y espacios libres, en 3.230 metros cuadrados.

Zona GENERAL – Servicios comunes : Junior Club, Teen Club, almacén, administración, restaurante, cocina, supermercado, área de personal, recepción, escenario, plaza para eventos, áreas peatonales y zonas verdes, con 5.149 metros cuadrados.

Viario y aparcamientos internos: vial perimetral, viales interiores y áreas de aparcamiento repartidas para dar servicio a cada zona, con 16.249 metros.

El conjunto se rodea con un vial perimetral que distribuye la circulación rodada, da acceso a los aparcamientos y asegura una franja de 20 metros sin edificaciones en el perímetro, como exige el PGOU para estos suelos.

La memoria asegura que se cumple el estándar de al menos una plaza de aparcamiento por cada tres plazas de alojamiento en bungalows y los límites de superficie y capacidad de los alojamientos fijos, así como el mínimo del 15% de espacios libres y deportivos exigidos para la categoría de cinco estrellas.

​23,6 millones de inversión

El plan de inversión cifra en 23,601 millones de euros el coste estimado del proyecto. La partida más elevada corresponde a las mobile homes (8,6 millones), seguida de edificios comunes (3,43 millones), zona de aguas (2,363 millones), urbanización interior (1,769 millones), instalaciones y otros (1,295 millones) y jardinería (0,585 millones). El presupuesto incluye además 900.000 euros para aparcamientos, casi un millón de euros de colchón y unos 2,95 millones para proyectos y licencias.

​Durante la fase de construcción, la promotora prevé la creación de alrededor de 60 empleos directos, vinculados a obras y suministros.

En explotación, el resort generaría unos 120 puestos de trabajo directos en temporada alta y 60 en temporada baja, entre personal de atención al cliente, animación, hostelería, administración, mantenimiento, seguridad y dirección.

A esa cifra se sumaría el empleo indirecto asociado a servicios de limpieza, transporte, suministros, proveedores técnicos, comercio local y actividades de ocio.

​La memoria llega a estimar que el gasto directo e indirecto vinculado al camping supondría una incidencia económica anual superior a 20 millones de euros en el entorno de Vélez‑Málaga y la Axarquía, mediante el consumo de los visitantes fuera del complejo y la contratación de empresas locales.

​Agua regenerada, energía solar y turismo sostenible

El proyecto insiste en un discurso de sostenibilidad ambiental y turística. En materia hídrica, calcula una demanda anual de 65.370 metros cúbicos: 43.350 para abastecimiento humano, 8.500 para riego de jardines y 13.520 para la renovación anual de una piscina de 1.600 metros cuadrados de lámina.

El riego se cubrirá con agua regenerada procedente de la EDAR de Vélez‑Málaga, mientras que el abastecimiento humano y el agua de la piscina se tomarán de la red municipal, justificando que los recursos asignados al municipio por el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas (8,31 hm³) permiten asumir esta demanda, con un margen de 662.520 metros cúbicos sobre las necesidades actuales.

En energía, el complejo estima un consumo de 1.049.750 kWh anuales y prevé la instalación de placas solares para cubrir el máximo consumo posible, según la memoria, sin detallar aún potencia ni superficie de captación.

La promotora se compromete a obtener la certificación TravelLife de sostenibilidad en menos de un año desde la apertura y a incorporar medidas de ahorro de agua, control acústico y renaturalización de espacios, hasta “vivir en un jardín botánico”, en palabras del documento.

​La propuesta también enfatiza la integración con el territorio: referencias a la historia y cultura local, puesta en valor de productos de proximidad —con especial énfasis en los tropicales de origen vegetal— y diversificación del perfil de cliente (familias en verano y grandes puentes, seniors europeos en invierno, turismo activo y deportistas los fines de semana, además de grupos de incentivos y golfistas).

​​Autorización previa

El Proyecto de Actuación se formula al amparo del artículo 22.3 de la LISTA, que exige autorización previa para las actuaciones extraordinarias en suelo rústico, con información pública de al menos un mes y audiencia a colindantes y administraciones afectadas.

Al no apreciarse incidencia supralocal, la memoria interpreta que la resolución de esa autorización corresponde al Ayuntamiento de Vélez‑Málaga sin necesidad de informe previo de la Consejería de Ordenación del Territorio, de acuerdo con el propio artículo 22.

​Una vez obtenida la autorización previa como actuación de interés social, el proyecto deberá someterse a licencia urbanística y a la tramitación ambiental que corresponda según la Ley andaluza de gestión integrada de la calidad ambiental.

La promotora prevé iniciar las obras en un plazo máximo de tres meses desde la concesión de la licencia municipal y completarlas en unos 14 meses.