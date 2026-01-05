Los Reyes Magos visitaron el centro comercial El Ingenio en una gran fiesta

Los Reyes Magos en el centro comercial El Ingenio en Vélez Málaga.

El centro comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, recibió este sábado 3 de enero a Sus Majestades Los Reyes Magos con sus pajes reales, que fueron en Cadillac a las instalaciones.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al centro comercial a mediodía acompañados de una animada charanga y un colorido pasacalles que recorrió las instalaciones, llenando de ilusión y alegría cada rincón del centro y ofreciendo a familias y visitantes un momento único para celebrar una de las tradiciones más esperadas del año.

Un momento de la visita de los Reyes Magos.

Posteriormente, desde las 17:00 hasta las 21:00, los niños pudieron conocer a los Reyes Magos en persona y pedirles sus regalos en sus tronos reales.

La llegada de los Reyes Magos estuvo acompañada de un gran pasacalles con música en directo, animación y personajes festivos, pensado especialmente para el disfrute de los más pequeños, que podrán vivir de cerca la magia de la víspera más especial del calendario navideño.