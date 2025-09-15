El Círculo de Empresarios de la Costa del Sol inaugura una nueva delegación en Vélez-Málaga

El Círculo de Empresarios de la Costa del Sol ha estrenado una nueva delegación en Vélez-Málaga, dentro de su plan de expansión por la provincia.

La incorporación de Vélez-Málaga, que aglutina a Torre del Mar, Caleta de Vélez, Almayate, Valle Niza y Benajarafe, se integra en la red de delegaciones que el Círculo está desplegando en la Costa del Sol, y supone un paso clave para acercar servicios, plataformas y mesas sectoriales a las empresas del litoral malagueño.

Desde la entidad explican que la nueva delegación permitirá impulsar iniciativas de apoyo a la competencia empresarial, la formación, el turismo y la innovación tecnológica en la zona.

Entre los objetivos inmediatos de la delegación de Vélez-Málaga figuran la activación de mesas sectoriales (hostelería, salud y bienestar, comercio, inmobiliaria, etc.), la promoción de acciones formativas y jornadas de networking, así como la búsqueda de convenios y alianzas que beneficien a los asociados.

La entidad anuncia además la incorporación de Vélez-Málaga a las plataformas empresariales y turísticas que gestiona el Círculo para favorecer la digitalización y la competitividad de las empresas del territorio.

Adolfo Trigueros, presidente del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, subrayó la importancia de “crear redes locales sólidas que permitan a las pymes y comercios acceder a oportunidades de colaboración, formación y visibilidad”, destacando el papel de las delegaciones como motor de dinamización territorial.

Carolina Rodríguez, directora delegada en Vélez-Málaga, manifestó su “compromiso por articular un calendario de actividades que responda a las necesidades reales del tejido empresarial local y fomente la cooperación público-privada”.

La presentación reunió a empresarios locales y representantes institucionales para formalizar la constitución de la Junta de Delegados y presentar las líneas de trabajo previstas en el municipio.