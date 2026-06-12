Mueren un hombre y una mujer de unos 80 años en una playa de Torrox (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 80 años y una mujer de 75 años, ambos de origen extranjero, han fallecido en la playa de Los Lindes de Torrox Costa. El suceso ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cerca del restaurante La Falora, donde bañistas descubrieron a las víctimas inmóviles en el agua. Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios acudieron tras el aviso de los bañistas, pero no pudieron salvar a las víctimas. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de este doble fallecimiento.

Un hombre y una mujer de unos 80 años han fallecido en la tarde de este viernes en la playa de Los Lindes de Torrox Costa.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 19.30 horas a la altura del restaurante La Falora, según las fuentes consultadas por este periódico.

Los bañistas se han percatado de que había una persona cerca de la orilla y otra flotando en el interior del agua y no se movían. Han avisado al Servicio de Emergencias que ha movilizado a la Guardia Civil, Policía Local de Torrox y servicios sanitarios.

Las víctimas son un hombre de 80 años y una mujer de 75 años de origen extranjero. Se desconoce si eran pareja y si residían en el municipio o habían acudido a la playa desde otra zona de la provincia.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido en este doble fallecimiento.