Logran el dinero necesario para repatriar a Marruecos a la familia Rabah, fallecida tras un escape de gas en Torrox

Familiares y amigos de las víctimas lloran a su encuentro antes del minuto de silencio en señal de luto por la muerte de cuatro miembros de una misma familia por inhalación de gas en una vivienda del municipio de Torrox, Málaga este miércoles. EFE/ Jorge Zapata

Una iniciativa de la comunidad musulmana en el municipio malagueño de Torrox apoyada por vecinos de la localidad y de otros municipios de la provincia ha logrado recaudar fondos para la repatriación de la familia de cuatro miembros que fallecieron el pasado martes al parecer debido a un escape de gas.

Así lo ha confirmado el representante de la comunidad musulmana en Torrox, Ahmed El Garbouri, que ha destacado que ha habido una gran ola de solidaridad, ya que "sobre todo los miembros de la comunidad que hay en la zona, pero también de otras comunidades de la Axarquía (la comarca donde se encuentra Torrox), de Málaga".

Así, ha dicho que, en principio, han reunido el dinero suficiente para la repatriación, "pero hay incluso más gente que quiere colaborar", ha añadido.

Además ha mostrado su agradecimiento a las iniciativas del Ayuntamiento de Torrox y de todos los vecinos de la localidad. Cabe recordar que el Consistorio decretó tres días de luto, así como la suspensión de los actos municipales en esas jornadas.

Preguntado por la fecha de la repatriación, El Garbouri ha señalado que aún se está a la espera de los resultados de la autopsia preliminar, pero que, una vez que se tenga, será cuestión de poco tiempo para que los cuatro miembros fallecidos de la familia Said Rabah sean trasladados a Settat, su provincia de origen en Marruecos, donde recibirán sepultura.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar este pasado martes, 25 de noviembre. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 15.20 horas por un posible escape de gas en la calle Pontil, en el casco antiguo del municipio de Torrox, requiriendo asistencia sanitaria para varias personas que estaban en el suelo.

En ese momento, se movilizó al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios. Desde el 112 indicaron que los fallecidos son dos adultos y dos adolescentes, uno de ellos menor de edad y otro de 19 años.

El pasado miércoles, el municipio de la Axarquía guardó un sentido minuto de silencio tras esta trágica muerte. Vecinos, familiares y amigos de la familia, conmocionados por el suceso, se concentraron en la plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento. Unas 500 personas, entre las que se encontraban compañeros del instituto de unos de los jóvenes fallecidos, han recordado y apoyado a la familia a la que trasladaron sus condolencias.