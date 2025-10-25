Una concejala del PP de Torrox denuncia haber recibido mensajes de odio y machismo de familiares de ediles del PSOE

La concejala de Atención a personas mayores del Ayuntamiento de Torrox, Sandra Extremera. Sandra Extremera

La concejala de Atención a Personas Mayores del Ayuntamiento de Torrox, Sandra Extremera, ha denunciado a través de sus redes sociales que lleva días recibiendo mensajes repletos “de odio y de machismo” por parte de familiares de ediles del PSOE del municipio.

“He dedicado una gran parte de mi vida al servicio público, y lo he hecho por vocación. He construido mi currículum a base de esfuerzo, estudio y muchas horas de trabajo. Por eso duele”, ha asegurado la edil.

Al parecer, según Extremera, “alguien decidió hace unos días llenar mi currículum desde las redes del Partido Socialista de Torrox con bombas y dianas”. Ahora “han ido aún más lejos con ataques llenos de odio y de machismo”.

Entre los mensajes que ha recibido, la edil señala dos comentarios capturados en su perfil. Uno que dice "Extremera, vete a abortar a otro sitio”, publicado por el padre del concejal socialista Javier Villena, según Extremera, y otro que señala que ha escrito el hermano de la concejala socialista Mari Nieves Ramírez, y dice que “hay que ser una miserable”.

“No son solo insultos. Son palabras que intentan romper, humillar y hacer daño. Que buscan silenciar a una mujer. Y no, no me voy a callar. Ni voy a vivir con miedo. Porque la libertad se defiende, y la dignidad no se negocia”, ha apuntado.

Además, ha hecho hincapié en que dará “los pasos necesarios para que los hechos se aclaren. Porque hay momentos en los que callar no es prudencia, sino complicidad. La política no puede ser un campo de odio”.

Por su parte, desde el Partido Popular de Málaga han señalado que “hay líneas rojas que no se deben cruzar nunca y sin embargo hace demasiado tiempo que el PSOE decidió saltárselas todas”.

El PP ha mostrado su apoyo a Extremera y han exigido que “cese la campaña de insultos y acoso por parte de familiares de cargos socialistas y demandamos al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, que ponga orden en su partido”.

“Este comportamiento vil y despreciable es incompatible con una mínima decencia o afán de representar a los ciudadanos. No todo vale”, han concluido.