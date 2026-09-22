Doers Talks 2026 llega a Torremolinos con una edición gratuita, inclusiva y familiar

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Las claves Generado con IA Doers Talks 2026 se celebrará el 10 de octubre en el Centro Isabel Manoja de Torremolinos y será gratuito previa reserva. El evento contará con ocho ponentes, entre ellos Álvaro Fernández Maldonado, Mirjana Pović y Guillermo Gauna-Vivas, y busca inspirar a los asistentes a transformar ideas en proyectos reales. Como novedad, se incluye Mini Doers, un espacio para 50 niños de 5 a 10 años, con actividades inclusivas y monitores especializados. Los fondos recaudados se destinan a la Asociación Doers para la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, habiendo superado los 11.000 euros en ediciones anteriores.

La tercera edición de Doers Talks se celebrará el sábado 10 de octubre, de 10:00 a 18:00, en el Centro Isabel Manoja de Torremolinos. El evento será gratuito previa reserva y prevé reunir a 200 asistentes.

El encuentro mantendrá su formato característico con intervenciones de 20 minutos en inglés por personas que han transformado sus ideas en proyectos reales. El objetivo central es inspirar a los asistentes a pasar a la acción.

Entre los ocho ponentes destacan Álvaro Fernández Maldonado (Canela Party), la astrofísica Mirjana Pović y Guillermo Gauna-Vivas (Ayúdame3D). Esta última iniciativa social ha distribuido más de 13.000 prótesis impresas en 3D en 60 países.

El cartel se completa con profesionales de la publicidad, la música y el diseño. Figuran Raquel Espantaleón, Diego Díaz Marín, Nacho Ibernón, la compositora Alicia Nurho y la ilustradora malagueña Estefi Martínez (Pedrita Parker).

Berni Rodríguez dando una charla en una edición anterior de Doers. Cedida

La gran novedad de 2026 es Mini Doers, un espacio paralelo para 50 niños de 5 a 10 años. El programa contará con monitores especializados para favorecer la participación activa de menores con diversidad funcional.

Las actividades orientadas a despertar la creatividad y la resiliencia se complementarán con un almuerzo-cóctel de 90 minutos. Este espacio compartido permitirá a adultos y niños disfrutar juntos a mitad de la jornada.

Azahara Vera, fundadora de Doers Talks, explica que "escuchar las historias de nuestros Doers es una forma de recargar energía y salir con ganas de hacer cosas".

“Y ese mismo espíritu lo veo, de la manera más natural, en los niños y niñas con parálisis cerebral, que tienen una mentalidad Doer por naturaleza y son quienes me inspiran cada día", añade Vera.

El evento destina sus fondos a la Asociación Doers para apoyar la rehabilitación de niños con parálisis cerebral. En dos ediciones ha recaudado más de 11.000 euros invertidos en equipos especializados como grúas pediátricas y andadores.