Tres personas resultan heridas al desprenderse el falso techo de una discoteca en Torremolinos

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Las claves Generado con IA Tres personas han resultado heridas al desprenderse el falso techo de una discoteca en Torremolinos. El incidente ocurrió sobre las 00:53 horas en un local de ocio situado en la plaza de la Nogalera. Dos mujeres de 28 y 31 años y un hombre de 31 fueron evacuados al hospital Clínico Universitario. Bomberos y Policía Local acudieron al lugar para asegurar e inspeccionar los daños tras el suceso.

Tres personas han resultado heridas esta pasada madrugada al desprenderse un falso techo en una discoteca de la localidad malagueña de Torremolinos, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

El suceso se produjo en torno a las 00.53 horas, cuando varios testigos de los hechos han alertado al centro de coordinación por el desprendimiento de un falso techo decorativo de grandes dimensiones en un local de ocio de la plaza de la Nogalera.

Al lugar acudieron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial para asegurar e inspeccionar los daños, junto con Policía Local.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, evacuó a dos mujeres de 28 y 31 años, junto con un hombre de 31, al hospital Clínico Universitario.