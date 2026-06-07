Nuevo premio de la ONCE en la provincia de Málaga: 200.000 euros en Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA El sorteo de la ONCE dejó 200.000 euros en Torremolinos tras repartir diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Los boletos ganadores fueron vendidos por Juan Jesús Cabrera, vendedor en la playa de La Carihuela desde hace once años. El sorteo también repartió premios en Tomares (Sevilla), Huelva, Cataluña y Castilla-La Mancha, destacando un Sueldazo de 1,5 millones de euros en Sevilla. El Eurojackpot de la ONCE pondrá en juego un bote de 35 millones de euros el próximo martes 9 de junio.

El sorteo de la ONCE celebrado este sábado ha dejado 200.000 euros en Torremolinos gracias a la venta de diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Los boletos fueron distribuidos por Juan Jesús Cabrera, vendedor de la Organización desde hace once años en la playa de La Carihuela.

“Estoy muy contento de dar este premio a mis clientes”, señaló Cabrera, quien destacó el ambiente festivo que se vive estos días en la localidad con motivo de la celebración del Pride. “Por mi puesto pasa mucha gente buscando la suerte. Es una alegría repartir tantos premios; es un regalo para mis clientes, pero también para mí”, afirmó.

El sorteo del 6 de junio estuvo dedicado al artículo 49 de la Constitución Española y al sello conmemorativo emitido por Correos. La mayor fortuna de la jornada se repartió en Tomares (Sevilla), donde un único cupón agraciado con el Sueldazo otorgó un premio total de 1,5 millones de euros, además de otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno, sumando un total de 1,68 millones de euros.

Asimismo, el sorteo dejó 40.000 euros en Huelva gracias a dos cupones premiados con 20.000 euros cada uno. El resto de premios se distribuyó entre Cataluña y Castilla-La Mancha.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros al contado más una renta mensual de 5.000 euros durante 20 años para un único cupón. Además, otros cuatro cupones reciben 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos.

Por otra parte, el Eurojackpot, el sorteo europeo comercializado en España por la ONCE junto a otros 18 países del Espacio Económico Europeo, pondrá en juego el próximo martes 9 de junio un bote de 35 millones de euros.

Los cupones de la ONCE forman parte de una oferta de juego social, responsable y solidario. La Organización aplica estrictos controles para prevenir el juego problemático, prohíbe la venta a menores de edad y el juego a crédito, y mantiene sistemas de evaluación y seguimiento avalados por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.