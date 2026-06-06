La manifestación del Pride llena Torremolinos de color, reivindicación y orgullo

Las claves

Las claves Generado con IA La manifestación central del Pride 2026 llenó las calles de Torremolinos de color, música y reivindicación en un evento multitudinario. La alcaldesa Margarita del Cid destacó la importancia de la cultura, el respeto y la diversidad como valores fundamentales de la identidad de Torremolinos. Torremolinos recibe más de 1.200.000 visitantes anualmente, en su mayoría extranjeros atraídos por su imagen de ciudad diversa e inclusiva. El Pride de Torremolinos se consolida como un referente internacional y un símbolo de libertad y visibilidad para el colectivo LGTBI+.

Las calles de Torremolinos han vuelto a llenarse este sábado de color, música y reivindicación con motivo de la manifestación central del Pride 2026, el acto más multitudinario de una programación que durante días ha convertido al municipio en punto de encuentro para miles de personas llegadas de distintos puntos de España y del extranjero, con el eslogan ‘Donde se siembra cultura, florece la libertad’.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha destacado que “cuando hablamos de cultura, hablamos también de respeto, de visibilidad y de la riqueza que nace de la diversidad, valores que forman parte de la identidad de Torremolinos y que este Pride vuelve a celebrar y reivindicar”.

“Este año la cultura tiene mucho que decir en el Pride, la cultura es un elemento integrador, y eso es lo que pretendemos, un Pride que suma, y como la cultura, todo el mundo es bienvenido donde florece la diversidad y florece la libertad”, ha añadido.

La alcaldesa ha recordado que “esta ciudad recibe a 1.200.000 personas todos los años. Más del setenta por ciento vienen desde otros países del mundo, precisamente llamados por esa imagen de Torremolinos donde la diversidad, evidentemente, es un factor que siempre suma”.

“El hecho de que tengamos una celebración del Pride en nuestra ciudad, desde siempre tiene esa connotación internacional que también nos hace ser faro para las ciudades, para los países en los que pertenecer al colectivo no es fácil o donde está prohibido”, ha subrayado.

"A ese faro de la diversidad siempre hay que cuidarlo y sacarle brillo, y eso es lo que pretendemos hacer con este Pride internacional, que los que vengan aquí se vayan con un chute de alegría y de orgullo, que de eso se trata, de ser quien quieras ser en las calles de esta ciudad”, ha destacado la alcaldesa.

Asimismo, ha agradecido la implicación y el esfuerzo diario de todos los colectivos y asociaciones para la realización de este evento, destacando que “son unos colectivos que siempre están dispuestos a trabajar unidos por el bien común”.

"Hoy es un día de reivindicación, de alegría, un día donde nuestra ciudad se viste con sus mejores colores, y estamos encantados de recibir a tanta gente que viene a celebrar la libertad”, ha concluido Del Cid.