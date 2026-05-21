Un incendio en el Hotel Isabel de Torremolinos obliga a desalojar a todos sus clientes

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Las claves Generado con IA Un incendio en el Hotel Isabel de Torremolinos obligó a desalojar y reubicar a todos los clientes la noche del jueves. El fuego comenzó sobre las 22:00 horas en la zona de recepción, originado por dos sillas de ruedas eléctricas. Cuatro personas fueron atendidas: tres por inhalación de humo y una por un esguince de tobillo. Bomberos, servicios sanitarios, Policía Local y Policía Nacional participaron en el dispositivo de emergencia.

Un incendio declarado en la noche del jueves en el Hotel Isabel de Torremolinos, ubicado en el número 47 del paseo marítimo del municipio, obligó a desalojar por completo el establecimiento y a reubicar a todos sus clientes. El fuego se originó hacia las 22:00 horas en la zona de recepción a partir de dos sillas de ruedas eléctricas para personas con movilidad reducida.

Minutos antes de las 22.00 horas del miércoles, varios particulares informaron al 1-1-2 de un incendio en la recepción de un hotel situado en la Avenida del Lido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, una de sus dotaciones se desplazó hasta el lugar para extinguir las llamas y ventilar la zona afectada. El Servicio de Emergencias 112 ha detallado que la densa nube de humo generada obligó a evacuar a la totalidad de los huéspedes, que pasaron la noche fuera del hotel y fueron distribuidos por otros hoteles.

En el dispositivo participaron, además de los Bomberos de Torremolinos, personal sanitario del 061, Policía Local y Policía Nacional. El suceso obligó a atender a cuatro personas: tres por inhalación de humo —según la cifra facilitada por el 112, frente a las dos que comunicó inicialmente el Consorcio de Bomberos— y una cuarta por un esguince de tobillo.

Por el momento se desconoce si alguna de ellas tuvo que ser trasladada a un centro sanitario, así como el número total de personas que se encontraban en el hotel en el momento del incendio.