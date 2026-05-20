De 423.000 a 1,15 millones: así son los pisos de Magna, el gran proyecto residencial de ABU en Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA Grupo ABU lanza Magna, una macropromoción en Torremolinos con 353 viviendas y 25 locales comerciales, invirtiendo más de 250 millones de euros. Los precios de las viviendas oscilan entre 423.000 € para un piso de 70 m² y 1,15 millones de euros para áticos de cuatro dormitorios. El complejo se compone de edificios escalonados para maximizar las vistas al mar y cuenta con amplias terrazas privadas, solárium, piscinas privadas y zonas comunes elevadas. Entre las zonas comunes destacan club social, gimnasio, espacio coworking, salas polivalentes y una terraza comunitaria ajardinada con vistas panorámicas.

El mercado residencial de la Costa del Sol suma un nuevo proyecto de gran escala con el inicio de la comercialización de Magna, la macropromoción impulsada por Grupo ABU en Torremolinos, un complejo que prevé 353 viviendas, 25 locales comerciales y una inversión superior a los 250 millones de euros en uno de los suelos más estratégicos del litoral.

El lanzamiento de ventas se ha activado este miércoles 20 de mayo y marca el arranque de la comercialización de un desarrollo que ocupará el conocido como boquete del Meliá, a escasos cinco minutos a pie de la playa de La Carihuela.

La oferta inicial de Magna ya sitúa el proyecto en el segmento medio-alto y alto del mercado inmobiliario de la zona, con precios que arrancan en 423.000 euros para un bajo de 70 m² con un dormitorio y que superan el 1,15 millones de euros en el caso de los áticos de cuatro dormitorios.

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La horquilla de precios publicada incluye distintas tipologías:

Desde 423.000 €: 70 m², 1 dormitorio, bajo con garaje y trastero

Hasta 1.159.000 €: ático de 139 m² y 4 dormitorios con garaje y trastero

Viviendas intermedias de 2 y 3 dormitorios entre 485.000 € y 838.000 €

Áticos adicionales en torno a 837.000 € con vistas y terrazas panorámicas

El conjunto residencial se organiza en edificios escalonados con alturas de hasta planta baja más seis niveles, adaptados a la topografía del terreno para favorecer las vistas al mar desde la mayoría de las viviendas.

El diseño del conjunto busca maximizar la apertura visual hacia el mar mediante una disposición escalonada que adapta la altura del edificio a la pendiente del terreno, pasando de planta baja más seis en la Avenida Carlota Alessandri a alturas inferiores hacia el interior.

Las viviendas incorporan amplias terrazas privadas y zonas comunes elevadas, con áticos dotados de solárium y piscina privada.

Magna es un residencial pensado para la calidad de vida y el bienestar de sus propietarios, con club social, gimnasio, espacio coworking, salas de usos múltiples y un bar junto a los jardines interiores del complejo y la zona de piscinas. Todas estas áreas están conectadas a su vez mediante ascensores panorámicos a las terrazas y piscinas de la cubierta.

En la cubierta del edificio, donde habrá áticos con solárium y piscina privada, también estará la zona comunitaria panorámica y ajardinada. Según la promotora, será la terraza privada comunitaria de mayor superficie y mejores vistas en un edificio residencial de la Costa del Sol.