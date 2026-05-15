Detenidos dos jóvenes de 18 y 22 años por una oleada de robos violentos a turistas en Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA Dos jóvenes de 18 y 22 años han sido detenidos por la Policía Nacional por una serie de robos violentos en la zona de La Carihuela, Torremolinos. Los detenidos empleaban maniobras de distracción y violencia, llegando a usar una pistola táser, para robar cadenas y joyas a turistas extranjeros. Las joyas sustraídas eran vendidas posteriormente en establecimientos de compraventa de oro, donde la policía recuperó varias piezas. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión provisional y se les atribuyen hasta ocho asaltos esclarecidos gracias a reconocimientos fotográficos realizados por las víctimas.

Dos jóvenes de 18 y 22 años han sido detenidos por la Policía Nacional, acusados de participar en una serie de robos violentos cometidos en la zona de La Carihuela, en Torremolinos. La investigación ha permitido esclarecer hasta ocho asaltos a turistas extranjeros, a quienes supuestamente arrebataban cadenas y joyas mediante tirones violentos tras emplear distintas maniobras de distracción. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Las pesquisas fueron asumidas por el Grupo I de Delincuencia Urbana de la comisaría de Torremolinos-Benalmádena, que detectó un patrón común en los robos denunciados desde el pasado mes de marzo. Los asaltos se concentraban principalmente en el entorno de La Carihuela y habían generado preocupación entre vecinos y visitantes por la violencia empleada y la reiteración de los hechos.

Según la investigación, los sospechosos se desplazaban desde Málaga capital hasta la localidad costasoleña para actuar sobre turistas extranjeros. Los integrantes del grupo se repartían las funciones: mientras uno entretenía o distraía a la víctima, otro aprovechaba para arrancarle las joyas, principalmente piezas de oro.

En uno de los robos, incluso, la víctima denunció haber recibido una descarga con una pistola táser para facilitar el asalto.

Los investigadores lograron seguir el rastro de algunas de las joyas sustraídas, que eran vendidas posteriormente en establecimientos de compraventa de oro. En uno de esos locales fueron recuperadas tres cadenas que, presuntamente, había vendido uno de los implicados.

Las diligencias policiales, junto a varios reconocimientos fotográficos realizados por las víctimas, permitieron identificar plenamente a los sospechosos.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo en Torremolinos al principal investigado, de 18 años y presuntamente relacionado con los ocho robos, así como a otro joven localizado en Estepona, acusado de colaborar en los asaltos y en la venta de los efectos robados.

La investigación continúa abierta, según han asegurado desde la Policía Nacional.