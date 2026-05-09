Excarcelan a un hombre al quedar atrapado en su vehículo tras un accidente de tráfico en Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre quedó atrapado en su vehículo tras un accidente de tráfico en la glorieta de la Cañada de los Cardos, Torremolinos. Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga acudieron al lugar tras el aviso de la Policía Local para excarcelar al conductor. El accidentado, único ocupante del coche, fue rescatado y trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención sanitaria.

Una persona ha tenido que ser rescatada en la mañana de este sábado que permanecía atrapada en el interior de su turismo tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Torremolinos (Málaga).

El incidente ha tenido lugar sobre las 8.00 horas de la mañana en la Glorieta de la Cañada de los Cardos, en el mismo municipio, donde un turismo se había salido de la vía, según ha informado el consorcio de bomberos de la Diputación de Málaga.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la dotación de Torremolinos del CPB, requerida por Policía Local, para intervenir en la excarcelación del conductor y único ocupante del vehículo que se encontraba atrapado en su interior. Posteriormente, el herido ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital más cercano para recibir asistencia sanitaria.