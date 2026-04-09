Muerte de Haitam en Torremolinos: un juzgado confirma el archivo de la investigación

Las claves nuevo Generado con IA Un juzgado de Torremolinos ha confirmado el archivo de la investigación sobre la muerte de Haitam durante una detención policial en la que se emplearon pistolas táser. El archivo se basa en el informe del Instituto de Medicina Legal, que concluye que la muerte fue causada por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas y un delirio agitado, agravados por una patología cardíaca. La familia de Haitam recurrió la decisión y presentó una autopsia alternativa, aunque el juzgado consideró más concluyente el informe oficial del IML. El caso será remitido a la Audiencia de Málaga, donde se decidirá si el archivo es definitivo o si se reabre la investigación judicial.

Un juzgado de Torremolinos acaba de confirmar el archivo de las diligencias previas abiertas por la muerte de Haitam durante una detención policial en un locutorio de este municipio en la que se emplearon pistolas táser.

El auto, emitido por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 el pasado 7 de abril, ratifica el sobreseimiento provisional acordado por la magistrada de instrucción el pasado 10 de febrero.

Según explican desde el TSJA, la decisión fue recurrida por la familia del fallecido y hasta el momento el juzgado ha estado a la espera de recibir el informe definitivo de autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) encargado al efecto.

Asimismo, aclaran que la representación legal de los familiares presentaron una autopsia alternativa que consta en el procedimiento.

"La confirmación del archivo se basa en que el informe definitivo elaborado por los forenses del IML considera que la muerte del hombre se produjo por una causa no natural, que provocó una parada cardiorespiratoria motivada por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en la causa fundamental del fallecimiento: un delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias", señalan las fuentes.

En este sentido, el auto de archivo considera que la autopsia realizada por el IML aporta conclusiones "más concluyentes", frente al resultado de la autopsia presentada por la parte "basada en hipótesis y menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima".

El procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales.

Frente a las tesis judiciales y policiales, la familia del fallecido viene sosteniendo que se produjo un uso desproporcionado de la fuerza. Por esta razón, ha impulsado distintas acciones judiciales.