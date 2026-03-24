Cae parte del techo de una sala de espera del centro de salud de San Miguel en Torremolinos: hay un menor herido

El techo centro de salud de San Miguel en Torremolinos que se ha caído.

Las claves nuevo Generado con IA Parte del techo de una sala de espera del centro de salud San Miguel en Torremolinos se ha desplomado mientras había cinco personas presentes. El incidente ocurrió sobre las 14:00 horas y las causas del desprendimiento aún se desconocen. Dos personas sufrieron contusiones y un menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Málaga para una valoración más completa. El centro de salud sigue en funcionamiento y los usuarios están siendo atendidos por la puerta lateral mientras se evalúan y reparan los daños.

Susto en el centro de salud de San Miguel, en el municipio malagueño de Torremolinos. Parte del techo de una sala de espera del ambulatorio se ha caído este martes cuando había cinco personas en el lugar.

Así, según han señalado fuentes de la Consejería de Sanidad, los hechos han ocurrido sobre las 14.00 horas, y aún se desconocen las causas.

De las cinco personas que había en la sala de espera, dos de ellas han sido atendidas en las urgencias del centro por contusiones y un menor, tras ser valorado por los pediatras en el lugar, ha sido trasladado al Hospital Materno infantil de Málaga para poder realizar un estudio más completo.

Las citadas fuentes han señalado que el centro continúa funcionando con normalidad. Así, mientras se analizan los daños y se realizan las reparaciones necesarias, los usuarios serán atendidos por la puerta lateral de admisión.