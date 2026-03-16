Detenido en Torremolinos un hombre de 38 años por matar a puñetazos a otro de 74 en su vivienda

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 38 años ha sido detenido en Torremolinos como presunto autor de la muerte de un varón de 74 años. El homicidio se produjo en la vivienda de la víctima, que presentaba dos golpes en la cabeza supuestamente causados por puñetazos. El presunto agresor fue localizado escondido dentro del edificio y permanece en dependencias policiales.

Un hombre de 38 años de edad ha sido detenido este lunes en Torremolinos como presunto autor de la muerte de otro varón de 74 años.

Así lo han confirmado desde la Policía Nacional. Las fuentes oficiales precisan que los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima, en la citada localidad malagueña, el pasado sábado.

La víctima mortal presentaba dos golpes en la cabeza, al parecer causados por puñetazos.

En el día de hoy y mientras se realizaban gestiones de investigación se localizó al agresor escondido en una zona del edificio.

La investigación continúa abierta y el detenido se halla aún en dependencias policiales.