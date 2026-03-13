La familia de Paula, la joven asesinada por Marco, su exnovio, celebra el veredicto: "Se ha hecho justicia"

Las claves nuevo Generado con IA La familia de Paula, asesinada por su exnovio Marco R. en Torremolinos, celebra el veredicto del jurado que lo declara culpable de asesinato y malos tratos. Marco R., de 48 años, también será juzgado por el asesinato de otra expareja, Sibora, cuyo cadáver fue hallado emparedado tras nueve años desaparecida. La hermana de Paula, Fátima Martín, destacó la dominación y control ejercidos por Marco sobre la víctima, y su testimonio fue clave para demostrar el crimen. Los familiares de Paula consideran que, aunque el dolor persiste, el veredicto les da tranquilidad y confirma que Paula era víctima de violencia machista.

La familia de Paula, apuñalada por su exnovio Marco R. en Torremolinos (Málaga), ha celebrado el veredicto del jurado que ha declarado culpable de asesinato en el ámbito de la violencia machista al procesado, que además es el presunto asesino de otra pareja en esa ciudad.

"Se ha hecho justicia", ha asegurado la hermana de Paula, Fátima Martín, tras el veredicto acordado por unanimidad respecto a Marco, padre del hijo menor de la asesinada en mayo de 2023, hecho por el que ha sido considerado culpable de asesinato, con alevosía, y de malos tratos habituales.

El hombre, de 48 años, será juzgado también en otro juicio popular, aunque todavía sin fecha, por el otro crimen que se le atribuye, el de Sibora, de 22 años, su anterior pareja y cuyo cadáver fue hallado emparedado tras nueve años desaparecida.

"Hemos hablado por ella" y se ha podido demostrar que la asesinó, ha comentado Fátima sobre su hermana, que si bien desconocía que Marco la maltratara, era consciente del control al que la sometía, impidiéndole tener su propio teléfono, acceder a las cuentas o hablar con la familia sin estar él delante.

Dominación

"Él la buscó y hasta que no la mató, no paró", ha lamentado la hermana, cuya declaración ha sido clave en el juicio para entender la relación de dominancia que ejercía sobre su víctima.

El dolor que sienten por la muerte de Paula "no se resuelve con un veredicto de asesinato ni con nada", ha señalado a EFE, a la salida de la Ciudad de la Justicia malagueña, el hermano menor de Paula, José Martín, aunque ha precisado que viven "más tranquilos" sabiendo que han levantado la voz por ella.

"Estamos muy contentos", ha afirmado al considerar que quedó claro que su hermana Paula "era la víctima", que "se defendió hasta el último momento" e "intentó dejarlo atrás" y que su expareja es "un asesino y un maltratador de mujeres".

Los hermanos de Paula, un tío y una de sus primas han acudido a conocer el veredicto, pero no ha estado la madre, que pidió testificar sin ver al acusado porque no ha tenido fuerzas para acudir por segunda vez a la sala de vistas y mirar a la cara al asesino de su hija, han explicado.