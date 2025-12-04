"Siento pánico a ser violentada físicamente en la puerta de casa": la denuncia por acoso al líder del PSOE en Torremolinos

La víctima relata que el acoso le ha generado miedo y ansiedad, y que teme represalias tanto personales como políticas por la relación de superioridad dentro del partido.

Según la denuncia, Navarro habría aprovechado su posición jerárquica para acosarla, enviándole mensajes a altas horas y persiguiéndola incluso cerca de su domicilio.

La denunciante asegura que el acoso comenzó en 2021 e incluyó mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no consentidas, tanto por WhatsApp como de forma física.

Una militante socialista ha denunciado por acoso sexual y violencia de género al secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro.

"Siento verdadero pánico a ser violentada físicamente en la puerta de mi casa o en los traslados familiares con mis hijos menores".

Así de asustada está la militante socialista que ha denunciado al secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por acoso sexual y violencia de género psicológica y coactiva ante la Fiscalía y que recibirá medidas de protección.

En la denuncia, realizada el 10 de noviembre ante la Fiscalía de Violencia de Género de Málaga, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, la víctima asegura que el supuesto acoso empezó ya en 2021 y que ha vivido en todo este tiempo "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante tanto a nivel personal como profesional".

El acoso, según la denunciante, no fue solo por mensajes de texto a través de Whatsapp sino que también fue físico. "Me tocó el trasero sin mi consentimiento", apunta.

La denunciante, que prefiere mantener el anonimato, tenía un puesto en el Ayuntamiento de Torremolinos siendo Navarro secretario de organización del PSOE y teniente de alcalde en la localidad.

Relata ante la Fiscalía que en el último trimestre de 2021 "comencé a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de Antonio Navarro".

Para ello, según la denunciante, Navarro usaba el whatsapp del teléfono corporativo del Consistorio. "Estás muy buena" o "que te quiero meter ficha" eran algunos de ellos. Y lo hacía a todas horas.

"Estos mensajes fueron constantes, insistentes y cargados de connotaciones sexuales, afectando gravemente a mi tranquilidad y seguridad", subraya la denunciante.

"Era habitual recibir mensajes suyos a altas hora de la noche, e incluso de madrugada, que me enviaba como reacción a mi negativa a verme a solas con él, que me generaban una presión insoportable e incluso miedo de que este hombre pudiera llamar al timbre de mi puerta a esas horas a la desesperada", añade.

Siempre según la versión de la supuesta víctima, Navarro no se limitaba a los mensajes sino que también abordaba físicamente. "Aprovechaba cualquier ocasión para sobrepasarse conmigo también físicamente y al no ser correspondido reaccionaba de forma obsesiva solicitando mi perdón", explica.

En este sentido, la militante socialista asegura que el 9 de septiembre de 2021 llegó a recibir más de 50 mensajes consecutivos en apenas tres horas y siguió a la mañana siguiente. "Me pidió perdón por haberse sobrepasado conmigo en mi despacho, donde me tocó el trasero sin mi consentimiento, hecho que rechacé de inmediato advirtiendole que informaría de ello a la dirección del partido si persistía".

El acoso, según la denunciante, llegó a ser totalmente extremo hasta el punto de que "me perseguía por el municipio e incluso vigilaba mi domicilio esperándome en mi puerta cuando bajara la basura, lo que me generaba una gran ansiedad".

La socialista temía, además, "represalias políticas y personales" porque el supuesto acoso "se ha producido siempre en el contexto de una relación de superioridad jerárquica dentro de la estructura política del PSOE".