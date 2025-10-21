Muere el anciano que se disparó en la cabeza antes de ser desahuciado por motivos económicos en Torremolinos

Las claves nuevo Generado con IA Un anciano de más de 80 años se disparó en la cabeza antes de ser desahuciado en Torremolinos y falleció posteriormente en el Hospital Clínico de Málaga. El hombre había tenido problemas económicos que le impidieron cumplir con sus obligaciones de pago, resultando en la subasta de su vivienda para saldar la deuda. El intento de suicidio ocurrió justo cuando la comitiva judicial, junto con agentes de la Policía y el nuevo propietario, iban a ejecutar el desahucio y tomar posesión del inmueble. Yolanda Verdugo, de la asociación Alhelí, destaca que el suicidio no solo se debe a problemas de salud mental, sino también a circunstancias sociales como los problemas de vivienda.

El anciano que se había disparado en la cabeza justo antes de ser desahuciado este martes en la localidad malagueña de Torremolinos ha fallecido en el Hospital Clínico de Málaga, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Málaga.

Fuentes cercanas al caso han confirmado que el hombre había tenido problemas para cumplir con sus obligaciones de pago con el banco y la vivienda -ubicada a la entrada de este municipio malagueño, en la zona del antiguo orfanato- había sido subastada para hacer frente a la deuda.

Cumplido el plazo que el juzgado había dado al anciano para que abandonase la propiedad, este mismo martes iba a ejecutarse el lanzamiento y la toma de posesión oficial del inmueble por parte del nuevo propietario.

Hasta el domicilio se desplazaron la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero con intención de proceder al cambio de la cerradura y así hacer efectiva la toma de posesión de la propiedad.

Cuando llamaron al timbre y trataron de abrir la puerta, el octogenario, que no había desalojado la vivienda y que aún se encontraba en su interior, intentó quitarse la vida y se disparó en la cabeza, según las fuentes.

En el momento en el que los agentes de Policía han entrado, el hombre aún respiraba, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia, que lo han trasladado hasta el Hospital Regional de Málaga, donde ha fallecido. Al parecer, el hombre tenía más de 80 años y era natural de Alemania, aunque llevaba décadas viviendo en España y había perdido recientemente a su mujer.

Hace unas semanas, Yolanda Verdugo, presidenta de Alhelí, asociación centrada en la prevención del suicidio en Málaga, explicaba a EL ESPAÑOL de Málaga que aunque normalmente se achaca el suicidio a la salud mental, hay otros factores que influyen sobre él.

"Todo se enfoca en la salud mental, y no se tiene en cuenta lo que le llega a una persona: pérdidas, abandonos, falta de herramientas para afrontar los problemas… Nos quieren vender que el suicidio es solo un tema de salud mental, y no estoy de acuerdo. Sí, hay personas con patologías previas, pero también muchas que no, y a ellas nadie las atiende", declaraba.

El problema de la vivienda, a su parecer, "está llevando a la muerte, como muchas otras circunstancias sociales, que también matan".

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes usar acceder aquí o aquí.