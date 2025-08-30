Del podio al escándalo: la caída de Lorenzo, el entrenador investigado por presuntos abusos a menores en Málaga

El instructor de kárate Lorenzo Marín se encuentra en prisión provisional después de que al menos cuatro de sus alumnos le hayan denunciado por presuntas agresiones sexuales en el pasado, cuando todos ellos tenían entre siete y dieciséis años. Ahora tienen entre 20 y 25.

Marín es una figura muy importante en el ámbito del kárate en España. Antes de que estallara el escándalo, Lorenzo era seleccionador nacional en las categorías Cadete, Junior y Sub-21, aunque la Real Federación Española de Kárate anunció a mediodía que tras conocer las noticias que habían salido a la luz habían tomado la decisión de cesarle de todos sus cargos.

Cientos de alumnos han pasado por la escuela de Lorenzo en las últimas cuatro décadas. El técnico contaba con su propio club en Torremolinos, el Goju-Ryu, del que han desaparecido las redes sociales y el perfil de Google. El gimnasio está ubicado en la plaza Costa del Sol de Torremolinos y ahora aparece "cerrado permanentemente". Así, también ha trabajado durante años en el Patronato Municipal de Deportes de la localidad malagueña.

Entre sus alumnos destacados figura una estrella del mundo del kárate, Damián Quintero, del que fue su primer entrenador en el Goju-Ryu. Allí, Quintero dio sus primeros pasos para desarrollar su carrera como deportista profesional y llegar a optar títulos tan importantes como el de campeón del mundo o la plata olímpica en kata.

En una entrevista con Rincón del Do en 2017, el técnico se definía como una persona "muy perseverante y algo obsesivo con los objetivos que me marco". Además, reconocía ser algo introvertido y bastante tímido, "aunque a veces no lo aparente".

Chantajes con regalos

Las cuatro víctimas han asegurado en dependencias policiales que el presunto agresor aprovechaba su posición para cometer los hechos delictivos, que se produjeron cuando eran muy pequeños. Además siempre según su relato, fueron manipuladas emocional y psicológicamente.

Todos coinciden en señalar que, de forma habitual, el investigado presuntamente aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir habitación de hotel con sus alumnos “favoritos” donde cometía las agresiones.

Igualmente, han manifestado que las mismas también se repetían supuestamente en las instalaciones deportivas donde entrenaban, aprovechando que los niños se aseaban al terminar la sesión deportiva. Para ganárselos y evitar que narraran los hechos, los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos.

Durante el registro efectuado en el domicilio del detenido, los investigadores han procedido a la intervención de 10 teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB, los cuales han sido remitidos al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Málaga para su volcado y emisión del correspondiente informe pericial. Hasta el momento no ha trascendido qué contenido había en su interior.

Según las gestiones practicadas, la Policía Nacional los hechos podrían producirse desde hace décadas, estando la investigación abierta y no descartando la localización de más afectados.

La alcaldesa

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha explicado en un comunicado que pone el Ayuntamiento a disposición de todas las personas que han denunciado los hechos a través de Redime. Unos hechos que, dice, han causado "estupor y consternación".

Así, la alcaldesa ha anunciado que se ha iniciado un expediente para evaluar la concesión de la medalla de la ciudad al denunciado, para que, en el caso de que se confirmen los hechos, proceder a su retirada, una decisión con la que han estado de acuerdo todos los grupos políticos.

"Desde la responsabilidad y la prudencia, lo importante es que estas personas se sientan protegidas; en ello estoy implicada personalmente.Y me permito la excepción de hablar también como madre. Todo mi apoyo a los denunciantes y sus familias. Toda una ciudad os tiene ahora mismo en el corazón", ha declarado.