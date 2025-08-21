Un afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Torremolinos (Málaga)

Las imágenes de un incendio en la plaza de la Gamba Alegre de Torremolinos se han difundido por redes sociales muy rápido. Una gran columna de humo salía de un local, provocando un aluvión de llamadas al Servicio de Emergencias 112, que alertaban de que el fuego salía de una vivienda.

Los hechos han ocurrido sobre las doce de este jueves, 21 de agosto, en un piso ubicado en la primera planta de uno de los edificios de la citada plaza.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, y los servicios sanitarios, que han atendido a una persona afectada por inhalación de humo, un hombre de 50 años, que no ha tenido que ser trasladado al hospital.

Al parecer, justo al lado del edificio donde se han originado las llamas hay un hotel que ha sido desalojado por prevención, pero ya todo ha vuelto a la normalidad