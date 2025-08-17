El antiguo centro de menores de Torremolinos se transforma en pabellón deportivo: adjudican las obras

El Ayuntamiento de Torremolinos acaba de adjudicar las obras que dotarán al municipio de un tercer pabellón deportivo, ampliando la oferta para clubes base y usuarios de la villa deportiva.

Se trata del pabellón San Francisco de Asís, instalaciones que forman parte del antiguo Centro de Internamiento de Menores Infractores, y que fueron cedidas por la Junta de Andalucía a Torremolinos.

La inversión estimada asciende a más de 600.000 euros, una partida que fue aprobada para el Presupuesto General del ejercicio 2025 en el Pleno municipal.

Este presupuesto se va a destinar a la rehabilitación completa del pabellón y de la pista exterior, y a la creación de una nueva entrada desde el aparcamiento.

Entre las actuaciones previstas están la retirada de cubierta y revestimiento de fibrocemento y restitución por cubierta sandwich con aislamiento; nueva distribución interior tanto de vestuarios como de cuartos técnicos, haciendo toda la superficie accesible; adecuación de instalaciones con la incorporación de fuentes renovables; vallado de la parcela cedida; y reparación y puesta en uso de las pistas interior y exterior.

El espacio cuenta con una superficie de 3.766,22 metros cuadrados. Los mismos formaron parte del Centro de Internamiento de Menores San Francisco de Asís-La Biznaga, complejo que dejó de funcionar en febrero de 2021 para acoger el Archivo Judicial que custodia la documentación de los órganos judiciales y el depósito de bienes y vehículos intervenidos.

El antiguo pabellón deportivo estaba en desuso, motivo que justificó la petición del consistorio torremolinense para darle uso público. Ahora, con la adjudicación de las obras, ese uso público será una realidad muy demandada por los clubes base del municipio.

Este será el tercer pabellón deportivo municipal que se une al Palacio San Miguel y Villa Deportiva y al recientemente inaugurado pabellón deportivo Javier Imbroda, ubicado en El Pinillo y que ya está en completo funcionamiento dando servicio a alrededor de 2.000 deportistas de la localidad, principalmente a los clubes locales y usuarios de las actividades dirigidas de la Delegación de Deportes.