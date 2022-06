Ciudadanos reclama que Torremolinos sea capital europea del Orgullo

La candidata de Ciudadana por Málaga a las elecciones andaluzas, Nuria Rodríguez, ha participado este sábado en la manifestación del Orgullo junto al número 2 de la lista, David Obadía. Rodríguez ha recordado que Ciudadanos ha sido "quien ha conseguido logros históricos en Andalucía en materia LGTBI" y se ha comprometido a promover desde el próximo gobierno andaluz que Torremolinos sea la capital europea del Pride.

Rodríguez ha hecho hincapié en que su partido ha sido "el único que ha cumplido con las reivindicaciones históricas del colectivos desde el Gobierno de la Junta, frente al inmovilismo de quienes estaban y la oposición de quienes quieren estar".

Por su parte, Obadía, ha definido el Pride como "la libertad en toda su esencia". La candidata de los liberales ha mencionado todos los hitos históricos de Ciudadanos ligados al colectivo LGTBI, como "la primera dirección general de diversidad de la Junta de Andalucía en 40 años, la creación del Primer Consejo Andaluz LGTBI, o la puesta en marcha por primera vez de la tercera casilla “otro” en los formularios públicos para las personas no binarias".

Junto a mi compañero David Obadía he asistido al #PrideTorremolinos para reivindicar la libertad, porque no hay igualdad sin diversidad.



Desde la Junta hemos cumplido con la comunidad LGTBI y queremos seguir haciéndolo convirtiendo a Torremolinos en la capital europea del #Pride pic.twitter.com/b9pkz1wC9k — Nuria Rodríguez 🍊 (@Nuriarodriguezc) June 4, 2022

Rodríguez también ha comentado que la Consejería de Igualdad capitaneada por Ciudadanos hizo el primer campamento para menores trans de España, subvencionó la primera casa de acogida en Torremolinos para las personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y realizó las primeras campañas audiovisuales para conmemorar todas las fechas importantes para el Colectivo "como la que hoy nos hace estar aquí".

La candidata liberal ha recordado el Primer Congreso Internacional LGTBI de Andalucía, que el día 10 tendrá su segunda edición en la Universidad de Málaga, unos congresos que tratan la diversidad afectivo sexual, la identidad de género, la despenalización de la homosexualidad, o los delitos de odio contra el Colectivo.

En este último aspecto Rodríguez ha enfatizado que "ha sido Ciudadanos quien ha conseguido que la Junta de Andalucía se persone en los procedimientos judiciales" que por esta causa se abran en los juzgados. "En tres años no se ha podido trabajar más y no lo digo yo solamente, basta recordar que en materia LGTBI la Consejería de Igualdad ha recibido en esta legislatura que acaba once reconocimientos de entidades y organismos", ha concluido.

Rodríguez ha reiterado que "la llegada de Cs al gobierno de la Junta ha revolucionado el panorama de los derechos sociales de los andaluces", que "lo ha disparado hacia adelante frente al inmovilismo de quienes estaban y la oposición de quienes quieren estar". "Ciudadanos cumple lo que promete porque llegamos a las Instituciones a trabajar, y ese es nuestro curriculum, nuestro trabajo, y otros partidos no pueden decir lo mismo", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan