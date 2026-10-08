Dos nuevos detenidos por la desaparición de Alejandro en Ronda: sus restos siguen sin aparecer

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LO ESENCIAL Las claves Dos nuevos detenidos elevan a seis los investigados por la misteriosa desaparición de Alejandro Navarro en Ronda. Los agentes de la UDEV continúan inspeccionando minuciosamente la vivienda donde residía el joven antes de desaparecer en mayo de 2024. Los primeros cuatro investigados están acusados de homicidio o asesinato y malos tratos, mientras la familia ejerce la acusación particular. Los restos biológicos de Alejandro siguen sin aparecer a pesar de los intensivos rastreos y registros tecnológicos en el inmueble.

La investigación por la desaparición de Alejandro Navarro en Ronda suma dos nuevos detenidos. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga por fuentes cercanas al caso, los agentes habrían arrestado en las últimas horas a dos personas más, por lo que serían seis ya los investigados por el caso del joven.

Uno de los nuevos detenidos sería hermano de Rocío y de Paco, dos de los cuatro investigados iniciales en la causa. Completan ese grupo Antonio, marido de Rocío, y Nuria, pareja de Paco y una tercera persona cuya identidad no ha trascendido.

Los nuevos arrestos se producen apenas un día después de que varios equipos de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) volvieran a la vivienda de Paco y Nuria, donde residía Alejandro antes de desaparecer. Los agentes pasaron desde las diez de la mañana en el interior del inmueble, con la puerta custodiada por dos policías.

El nuevo hermano arrestado, indican las fuentes, vivía con Rocío y Antonio y ha seguido la desaparición del joven también de cerca, minuto a minuto.

Otros dos agentes permanecieron ayer desplegados al mismo tiempo que el nuevo registro en la casa de Rocío y Antonio. Por el momento no ha trascendido qué papel atribuyen los investigadores a estos nuevos arrestados ni si sus detenciones guardan relación con estos registros.

Lo que sí apuntan fuentes de la investigación es que se está poniendo todo el empeño en esa vivienda. Creen que en este inmueble está la llave que les lleve hasta el paradero de Alejandro. Los trabajos están recordando mucho al caso de Sibora Gagani en 2023, cuando los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena, con la colaboración del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas -GOIT- (que también han trabajado en el caso de Alejandro), usaron densímetros y microcámaras para inspeccionar el interior de las paredes de la vivienda.

Sin embargo, llegar hasta sus restos no fue algo sencillo. Tardaron días hasta que agentes adscritos a Sistemas Especiales de la Subdirección General de Logística e Innovación se trasladaron a la zona para probar una "novedosa técnica" con instrumental de rayos X.

Las oportunidades de esta tecnología junto a la información aportada por los que fueron inquilinos de la vivienda, que detectaron que una pared de la casa era diferente a la del ático del vecino, que debía ser gemelo, llevaron hasta su cuerpo.

Obras

Cabe recordar que Nuria y Paco habían hecho a lo largo de la desaparición de Alejandro obras en su vivienda, una de ellas "para enterrar a un perro que era como su familia", algo que escama tanto a los investigadores como a la familia biológica de Alejandro.

Según informan fuentes consultadas, los agentes volvieron ayer a la casa de Alejandro para inspeccionar, en esta ocasión, sin maquinaria pesada, a diferencia de la primera entrada, todo tipo de recovecos de la vivienda.

El suelo, en busca de un posible zulo, paredes... El entorno de Alejandro asegura que "la casa está irreconocible", pero que de momento siguen sin tener constancia de que se hayan encontrado restos de Alejandro.

En la noche de ayer, la Policía confirmó a la familia que se habían llevado diferentes pruebas para analizar, pero no les consta "que en ellas vaya Alejandro". Desde su entorno creen que los investigadores están trabajando a destajo para buscar la más mínima prueba que termine de inculpar a los sospechosos de la muerte de Alejandro y se muestran agradecidos con ellos. Restos biológicos, cualquier mínimo detalle, lo que sea que pueda llevar a encontrar sus restos y que sus seres queridos descansen de una vez por todas.

Los cuatro primeros investigados están acusados de un presunto delito de homicidio o asesinato y de otro de malos tratos. La causa la instruye el Tribunal de Instancia de Ronda, plaza 1, a instancias de la UDEV de la Policía Nacional.

La familia de Alejandro ahora está personada como acusación particular y ahora sí cuenta con una abogada para seguir cada paso del proceso (el hecho de no tenerla en un primer momento permitió que quedaran en libertad).

Desde el registro de septiembre, más de una decena de personas han pasado ya por el juzgado para testificar. E insisten desde su entorno que hay voces que han confirmado ante el juez "los malos tratos que sufría Alejandro".

Entre las líneas de investigación figura un premio que Alejandro habría ganado en un casino. Se desconoce la cantidad y tampoco ha trascendido si lo cobró justo antes de desaparecer. Rocío llegó a referirse de forma totalmente espontánea a ese dinero en una entrevista televisiva tras quedar en libertad, en la que negó haberlo visto y aseguró que ni ella ni Antonio hicieron daño al joven por obtenerlo. Por parte de Paco y Nuria, desde su detención, ha primado el silencio.

Casi dos años y medio sin rastro

Alejandro Navarro desapareció en Ronda el 5 de mayo de 2024, con 25 años. Según la versión de Nuria, con quien residía, el joven salió de casa el día 3 con lo puesto y dejó atrás su teléfono móvil, su documentación y su dinero. Ella misma denunció la desaparición dos días después.

Personas cercanas a su entorno familiar aseguraron haberlo visto ese mismo 5 de mayo caminando por la calle La Bola, en el centro de la ciudad. Nunca ha quedado claro cuándo y dónde se le vio con vida por última vez.

En marzo, la Dirección General de la Policía desplazó desde Madrid a efectivos de distintas especialidades, apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga. Rastrearon tres zonas próximas al Punto Limpio, en la barriada de la Dehesa, y un pinar cercano. No localizaron restos biológicos y la investigación volvió a centrarse en el entorno más próximo del joven.

El 16 de septiembre el caso volvió al candelero mediático con la llegada de agentes de la Unidad Central de Madrid a la vivienda donde residió hasta el día de su desaparición Alejandro. Ariete en mano, reventaron la puerta de la vivienda arrasando con todo y deteniendo a la pareja que vivió con él y denunció su desaparición, así como a dos familiares del varón. Ahora se suman dos arrestados y la Policía Nacional trabaja para poner desenlace a la misteriosa desaparición de Alejandro.