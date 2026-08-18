La huida más torpe: un fugitivo buscado por un tiroteo desde un patinete cae en Ronda por circular en sentido contrario

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional detuvo en Ronda a un fugitivo turco de 29 años buscado por Alemania por intento de homicidio. El arresto se produjo tras detectar a los sospechosos circulando en sentido contrario en un patinete eléctrico cerca de la estación de autobuses. El fugitivo conducía un patinete durante un tiroteo en una cafetería de Alemania, donde su acompañante disparó hiriendo gravemente a la víctima. Tras su detención, fue extraditado a Alemania, donde podría enfrentarse a cadena perpetua por tentativa de asesinato con lesiones graves.

Una maniobra tan torpe como circular en sentido contrario ha bastado para poner fin a la huida de un fugitivo internacional. La Policía Nacional ha detenido en Ronda a un hombre de 29 años y origen turco sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por Alemania en relación con una tentativa de homicidio cometida con arma de fuego. Tras culminarse el procedimiento de extradición, el arrestado ya ha sido puesto en manos de la justicia germana.

Todo se precipitó por un golpe de mala suerte del propio prófugo. Una patrulla del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional en Ronda detectó a un vehículo a motor que circulaba en sentido contrario por una vía cercana a la estación de autobuses. Los agentes dieron el alto para identificar a sus ocupantes.

Uno de ellos figuraba en una orden de búsqueda para extradición emitida por las autoridades alemanas por tentativa de homicidio. La requisitoria advertía además del perfil de "alta peligrosidad" del sujeto y de la posibilidad de que fuese "armado".

Un pistolero de paquete en el patinete

La Orden Europea de Detención y Entrega detalla unos hechos complejos. El fugitivo y un socio suyo intentaron acabar a tiros con la vida de un tercero en una cafetería de Weil am Rhein, en el estado federado de Baden-Wurtemberg, en mayo de este año.

Según recoge la requisitoria, el prófugo conducía un patinete eléctrico y llevaba de pasajero a un pistolero. Fue este último quien abrió fuego contra el objetivo, que recibió un disparo en un hombro.

El conductor del patinete quiso rematar la escena. Extrajo entonces otra arma con la intención de emplearla y, al perder por un instante el control del vehículo, desistió de la acción. La víctima fue evacuada a un hospital por las graves lesiones sufridas y logró salvar la vida.

Practicada la detención en Ronda, el arrestado quedó a disposición de la Audiencia Nacional, que dio inicio al procedimiento de extradición. El trámite ya se ha materializado con la entrega del fugitivo a las autoridades alemanas.

La pena prevista en Alemania para el delito por el que se le reclama, tentativa de asesinato con resultado de lesiones graves, contempla la cadena perpetua o una orden de internamiento de por vida.