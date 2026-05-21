Así se verá el Puente Nuevo de Ronda por la noche con su nueva iluminación LED

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Ronda ha licitado la renovación de la iluminación ornamental del Puente Nuevo con un presupuesto de 210.254 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto incluye la instalación de tecnología LED eficiente, sistemas ópticos avanzados y control inteligente para mejorar la iluminación y reducir la contaminación lumínica. Se busca resaltar los elementos arquitectónicos del puente, como arcos y texturas, con iluminación de acento y escenas dinámicas adaptadas a eventos especiales. La intervención respetará el entorno natural del Tajo y actualizará las farolas históricas, integrando discretamente los nuevos equipos para minimizar el impacto visual.

El Ayuntamiento de Ronda ha abierto el proceso de licitación para la renovación integral de la iluminación ornamental del Puente Nuevo, uno de los principales iconos patrimoniales de la provincia de Málaga, con un presupuesto de 210.254 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de junio en el marco de un contrato que busca sustituir el actual sistema de alumbrado por una solución más eficiente, sostenible y adaptada a criterios contemporáneos de iluminación patrimonial. El plazo de ejecución de los trabajos es de cinco meses.

El proyecto plantea un rediseño completo del esquema lumínico del puente, con el objetivo de corregir las deficiencias actuales, entre las que se citan la falta de una narrativa visual coherente, la pérdida de lectura de los elementos arquitectónicos y el impacto visual de los proyectores existentes, que no se integran adecuadamente en el entorno.

La actuación contempla la instalación de tecnología LED de última generación, con luminarias de menor tamaño, mayor eficiencia energética y sistemas ópticos avanzados capaces de dirigir la luz exclusivamente hacia los elementos arquitectónicos de interés.

El nuevo diseño lumínico permitirá diferenciar las distintas partes del Puente Nuevo, reforzando la lectura de sus arcos, volúmenes y texturas mediante iluminación de acento y baños de luz controlados. Además, se incorporarán proyectores con ópticas específicas y accesorios antideslumbramiento para evitar molestias visuales tanto en el entorno urbano como en el paisaje natural del Tajo.

Uno de los elementos clave del proyecto será la incorporación de un sistema de control inteligente, gestionado mediante una aplicación digital, que permitirá regular el encendido, la intensidad y las distintas escenas lumínicas sin necesidad de intervención técnica especializada.

Este sistema permitirá además la creación de escenas dinámicas, con cambios de iluminación adaptados a horarios, eventos o fechas señaladas, reforzando el valor simbólico del monumento como atractivo turístico nocturno.

Intervención respetuosa con el patrimonio

El proyecto insiste en la necesidad de compatibilizar la puesta en valor del Puente Nuevo con la protección del entorno natural del Tajo, uno de los espacios paisajísticos más singulares de Andalucía.

Para ello, se prevé una reducción significativa de la contaminación lumínica mediante el uso de ópticas precisas y luminarias orientadas exclusivamente hacia las superficies de interés, evitando la dispersión de luz hacia el cielo o las zonas naturales.

También se plantea la integración discreta de los nuevos equipos de iluminación, aprovechando ubicaciones existentes para minimizar el impacto visual de la intervención.

La propuesta técnica incluye una intervención específica sobre los distintos elementos del puente. En los arcos laterales y centrales se instalarán luminarias lineales LED orientables que permitirán un baño de luz uniforme, mientras que en las zonas de mayor altura se emplearán haces rasantes para resaltar la monumentalidad de la estructura.

Asimismo, se contempla la iluminación del interior de los arcos mediante sistemas lineales con ópticas asimétricas, diseñados para evitar sombras y garantizar una percepción homogénea del conjunto.

El proyecto también incluye la actualización de las farolas históricas de forja, con la sustitución de sus fuentes de luz por sistemas más eficientes que respeten su diseño original.

Además, se incorporará iluminación RGB para usos puntuales, permitiendo la creación de efectos cromáticos en fechas especiales o eventos concretos.

La actuación se completa con la instalación de un sistema de control energético que permitirá monitorizar el consumo y optimizar el rendimiento de toda la instalación.