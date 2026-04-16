Del hospital a las aulas: el ambicioso plan de Ronda para su nueva facultad universitaria

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Ronda ha licitado el proyecto para transformar parte del antiguo Hospital de la Serranía en una nueva facultad universitaria. La futura facultad, con una inversión estimada de 3,8 millones de euros, albergará los grados de Fisioterapia y Enfermería de la Universidad de Málaga. El plan contempla la rehabilitación de más de 4.200 m², con laboratorios, aulas, biblioteca y espacios comunes, destacando la luz natural y la accesibilidad. La iniciativa supone la modernización de los estudios universitarios en Ronda y la recuperación de un edificio emblemático de la ciudad.

El proyecto para convertir parte de las antiguas instalaciones del Hospital de la Serranía en el futuro referente educativo de la comarca entra en una fase decisiva.

El Ayuntamiento de Ronda ha publicado oficialmente la licitación para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la nueva facultad destinada a albergar los estudios de Fisioterapia y de Enfermería. El presupuesto base asciende a 109.017,98 euros (IVA incluido).

Las empresas de arquitectura e ingeniería interesadas disponen hasta el próximo 30 de abril para presentar sus propuestas técnicas.

Una vez adjudicado, el equipo seleccionado tendrá un plazo de siete meses para entregar el diseño definitivo que guiará las obras de remodelación integral del complejo.

Otra imagen de la futura facultad en Ronda.

El punto de partida para este diseño es el anteproyecto técnico redactado por el arquitecto José Luis Jiliberto.

Según este documento, la inversión estimada para la ejecución de las obras asciende a 3.794.014,51 euros.

La intervención se centrará en rehabilitar más de 4.200 metros cuadrados de superficie construida que quedaron en desuso en abril de 2017, cuando la actividad sanitaria se trasladó al nuevo centro hospitalario.

El plan contempla actuar sobre dos grandes bloques: el antiguo edificio de consultas externas y la lavandería.

Distribución por grados

El anteproyecto diseña un campus funcional pensado para el alumnado de la Universidad de Málaga (UMA).

El edificio principal, de tres plantas, se organizará de la siguiente manera:

Planta baja : Se convertirá en el núcleo técnico con la instalación de laboratorios especializados tanto para Enfermería como para Fisioterapia.

: Se convertirá en el núcleo técnico con la instalación de laboratorios especializados tanto para Enfermería como para Fisioterapia. Plantas primera y segunda : Estas plantas serán prácticamente gemelas, destinando cada una de ellas a uno de los grados universitarios. En total, el centro contará con 8 aulas para grupos grandes y 6 aulas de seminario.

Administración y biblioteca: La antigua lavandería se transformará en un edificio independiente que albergará la biblioteca, una sala de informática y el Salón de Grados.

Un diseño basado en la luz y la identidad

Uno de los pilares de la propuesta es dotar al edificio de una nueva identidad visual. Para ello, se propone la apertura de nuevos huecos en la fachada y la instalación de aleros blancos diseñados para maximizar la entrada de luz natural y proteger del sol directo.

Además, el patio central del complejo se convertirá en el corazón social de la facultad. En él se proyecta la construcción de un volumen circular acristalado que funcionará como zona de descanso y recreo para los estudiantes.

El proyecto también garantiza la accesibilidad total mediante la instalación de nuevos ascensores y la mejora de las circulaciones verticales.

Este nuevo campus universitario en la carretera de El Burgo (A-366) supondrá el traslado y la modernización de los estudios actuales, sustituyendo al Centro Universitario de Enfermería Virgen de la Paz.

Con este paso, Ronda no solo recupera un espacio histórico que abrió sus puertas originalmente en 1976 como clínica privada, sino que se consolida como un nodo universitario de primer nivel en el interior de la provincia de Málaga.