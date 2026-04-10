Confirmado por Ronda: los desalojados por las borrascas podrán registrarse desde el martes para recibir ayudas

Vista de la zona rural de La Indiana, en Ronda, anegada por la crecida del río y donde se habían realizado desalojos preventivos. Ayuntamiento de Ronda

Las claves nuevo Generado con IA El martes 14 de mayo, técnicos de la Subdelegación registrarán en el Ayuntamiento de Ronda las solicitudes de ayudas para desalojados por las borrascas. Las personas realojadas tras las inundaciones entre el 10 de noviembre y el 9 de febrero pueden optar a compensaciones económicas presentando la documentación requerida. Los afectados deben presentar certificado bancario, título de residencia, DNI y, en caso de menores, el DNI del tutor legal. El registro de solicitudes se realizará en el Servicio de Atención al Ciudadano, sin necesidad de cita previa, para acceder a las ayudas establecidas por el Real Decreto-ley 5/2026.

El concejal delegado de Economía de Ronda (Málaga), Ángel Martínez, ha anunciado que el próximo martes día 14, en horario de 10:00 a 13:30 horas, se contará en las instalaciones del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento con la presencia de dos técnicos de la Subdelegación con la intención de registrar todas las peticiones de las personas que tuvieron que ser realojadas a consecuencia del tren de borrascas de principios de año, para acogerse a las líneas de ayudas que se han establecido para cubrir los gastos que se deriven de esta situación extraordinaria.

Martínez ha explicado que el Real Decreto-ley 5/2026 se aprobó con el objetivo de adoptar medidas urgentes de respuesta y adaptación para los daños causados por las inundaciones y otros sucesos ocurridos en diferentes municipios de Andalucía entre el 10 de noviembre del pasado año y el 9 de febrero de 2026.

Así, toda aquella persona evacuada de su residencia y realojada durante esos días, tiene derecho a una compensación económica para lo que deberán dirigirse el próximo martes al SAC del Ayuntamiento de Ronda.

Los afectados deberán presentar un certificado de titularidad bancaria, el título jurídico por el cual residen en la vivienda --recibo del alquiler, pago el IBI, escrituras, etcétera--, el DNI y si las subvenciones son para menores de edad el tutor legal del mismo deberá presentar su DNI.

Por último, Martínez ha señalado que todas las personas que tuvieran que vivir esta situación en el último tren de borrascas pueden pasarse el martes 14, sin cita previa, por el Servicio de Atención al Ciudadano, para registrarse y comenzar el proceso por el cual podrán recibir esta compensación económica.