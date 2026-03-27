Disparos en plena calle en Ronda: detienen al sospechoso de un tiroteo en La Dehesa

Imagen del impacto de bala en un coche en Ronda. Policía Nacional

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Ronda al presunto autor de un tiroteo ocurrido el 17 de marzo en el barrio de La Dehesa. El sospechoso, de 41 años, habría realizado varios disparos en la vía pública, impactando en un coche y en la puerta de un domicilio, sin causar heridos. La investigación permitió localizar vestigios balísticos y confirmar los impactos, activándose un amplio dispositivo policial en la zona para garantizar la seguridad. Las primeras hipótesis señalan que el tiroteo podría estar relacionado con desavenencias vecinales en el barrio de La Dehesa.

La Policía Nacional ha detenido en Ronda al presunto autor del tiroteo registrado el pasado 17 de marzo en el barrio de La Dehesa. Se trata de un hombre de 41 años al que se le atribuye un delito de tenencia ilícita de armas.

Según la nota policial, el sospechoso habría efectuado varios disparos en la vía pública, impactando uno de ellos en un vehículo estacionado y otro en la puerta de un domicilio, sin causar heridos. Los primeros avisos al 091 alertaron de al menos dos detonaciones en la calle.

Agentes del Grupo Operativo Local y de Policía Científica localizaron vestigios balísticos en la zona, que permitieron confirmar los impactos en el coche y en la vivienda.

Imagen del dispositivo policial.

Desde el primer momento se activó un amplio dispositivo de seguridad con efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, apoyados por una Unidad de Prevención y Reacción desplegada de forma permanente, con el objetivo de blindar el barrio, preservar el orden público y evitar nuevos incidentes.

Las gestiones de investigación, que continúan abiertas, han conducido a la identificación y arresto del presunto tirador. Las primeras hipótesis apuntan a que los disparos estarían relacionados con desavenencias vecinales en La Dehesa.