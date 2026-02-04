La borrasca Leonardo deja a 300 personas aisladas en Ronda por el desbordamiento de ríos y el corte de caminos

La alcaldesa de Ronda ha agradecido la colaboración ciudadana y ha pedido evitar desplazamientos innecesarios debido a desprendimientos y caminos cortados.

Las zonas más afectadas por el aislamiento son Llano de la Cruz, Los Frontones y Fuente de la Higuera, donde los accesos a viviendas están cortados.

La borrasca Leonardo continúa causando estragos por la provincia de Málaga. Debido al temporal de lluvia que viene azotando la comarca de la Serranía de Ronda este miércoles, unas 300 personas han quedado aisladas en zonas rurales.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Mari Paz Fernández, que ha señalado que todas las actuaciones preventivas, especialmente las orientadas a evacuar de forma preventiva a personas de zonas inundables, han conseguido que no se hayan producido incidencias graves.

Fernández ha recordado que desde el Ayuntamiento se viene trabajando en acciones preventivas en zonas rurales durante toda la noche y toda la mañana de este miércoles, así como con reuniones con el 112, con la delegada provincial y con la Policía Local.

"Sabíamos que iba a haber problemas de inundaciones. Ayer --este pasado martes-- se desalojaron a 20 personas en La Indiana, algunas de ellas están alojadas en un hotel de nuestra ciudad. Lo que estaba previsto es que se inundara y eso ha pasado", ha dicho la regidora.

A renglón seguido ha cuantificado en 300 las personas que han quedado aisladas en zonas rurales como Llano de la Cruz, Los Frontones y Fuente de la Higuera. Desde el Consistorio de Ronda han precisado que el aislamiento se debe a la afectación a caminos y accesos a viviendas cercanos a cauces crecidos, e incluso a personas que declinaron abandonar sus viviendas.

En cuanto a las actuaciones preventivas de desalojo de unas veinte personas en zonas como La Indiana o Navares y Tajares, la regidora ha zanjado: "Todas estas actuaciones preventivas han hecho posible que no haya incidencias graves".

La alcaldesa ha agradecido la colaboración ciudadana, y ha incidido en que se sigan las recomendaciones del 112, especialmente la de evitar los desplazamientos innecesarios: "Hay muchos carriles que están cortados, hay desprendimientos en las zonas rurales y eso ya se sabía que iba a pasar. Anunciarlo, hacer acciones preventivas, que la ciudadanía colabore, hace posible que no tengamos incidentes graves", ha expuesto.