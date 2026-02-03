Ronda desaloja de forma preventiva varias zonas rurales ante el riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Ronda ha iniciado el desalojo preventivo de los vecinos de viviendas de varias zonas rurales, tales como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz, ante el riesgo de inundaciones tras decretarse el aviso rojo por lluvias para este miércoles.

Así lo ha comunicado el Consistorio en una publicación en su perfil oficial en redes sociales. En la misma, señala que las fuertes lluvias afectarán a los inmuebles situados en áreas inundables cercanas a las riberas de los ríos.

Asimismo, el Ayuntamiento señala que ofrecerá alojamiento a las personas afectadas que así lo necesiten.

La Administración local rondeña ya había anunciado también que para este miércoles, 4 de febrero, y debido a la situación meteorológica adversa, se suspenden las actividades municipales y permanecerán cerrados los parques, jardines y monumentos, así como el cementerio, la biblioteca, las instalaciones deportivas, talleres socioculturales, centros cívicos municipales y el centro municipal del mayor.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este próximo miércoles 4 de febrero el aviso rojo ante "peligro extraordinario" por lluvias en la comarca malagueña de la Serranía Ronda, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 150 litros, pudiendo alcanzarse acumulados superiores a 200 en 24 horas.