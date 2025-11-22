Detienen en Ronda a un joven de 23 años por pornografía infantil: tenía 7 vídeos de índole sexual

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 23 años ha sido detenido en Ronda por presunta tenencia de pornografía infantil a través de Internet. La investigación se inició tras una denuncia del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, canalizada a través de la Policía Nacional y la Embajada estadounidense en España. La policía localizó al sospechoso mediante la dirección IP, hallando en su poder siete vídeos con contenido sexual explícito de menores. En el registro domiciliario se incautaron un teléfono móvil y dos ordenadores portátiles para su análisis.

Un joven de 23 años ha sido detenido en Ronda por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia de pornografía infantil a través de Internet.

Así lo ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado, donde han explicado que la investigación se inició gracias a los canales de colaboración internacional después de canalizar una denuncia formulada por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC-Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados) en Estados Unidos.

La información provenía de los acuerdos existentes entre la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos en España, que ha actuado de enlace para facilitar la denuncia formulada por el NCMEC.

En un primer momento, la investigación fue asumida por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que analizaron las informaciones para seguir el rastro del sospechoso.

Con el avance de las averiguaciones, se ubicaba en la provincia de Málaga la dirección IP a través de la que se accedió al sistema en el que el investigado almacenaba el contenido pedófilo.

El supuesto autor de los hechos tendría en su posesión siete vídeos en los que podía observarse, de manera explícita, a menores de edad realizando prácticas de índole sexual.

En este punto de las pesquisas se solicitaba la colaboración de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Ronda, al objeto de localizar y detener al sospechoso, que resultó ser un vecino de la localidad.

Finalmente, se realizó un registro en el domicilio del arrestado, incautándose un teléfono móvil y dos ordenadores portátiles para su volcado y análisis.