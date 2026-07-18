Buscan a Milagros, una joven de 26 años desaparecida en Rincón de la Victoria: es una persona vulnerable

Milagros, en el cartel con sus datos. SOS Desaparecidos

Las claves

Las claves Generado con IA Milagros H. F., una joven de 26 años, desapareció el 18 de julio en Rincón de la Victoria (Málaga). La asociación SOSdesaparecidos ha activado una alerta urgente y la considera una persona vulnerable. Milagros mide 1,60 m, es de complexión delgada, tiene ojos castaños y el pelo castaño teñido de rubio en la foto difundida. Se pide colaboración ciudadana y se facilita el teléfono 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es para aportar cualquier información.

La asociación SOSdesaparecidos ha activado este sábado una alerta urgente por la desaparición de Milagros H. F., una joven de 26 años cuyo rastro se perdió el 18 de julio en Rincón de la Victoria (Málaga). La entidad ha catalogado el caso como de persona vulnerable.

Según la información difundida en el cartel de búsqueda, la joven mide 1,60 metros de estatura y es de complexión delgada. Tiene el pelo castaño, aunque en la fotografía facilitada lo luce teñido de rubio, y los ojos castaños.

La asociación solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Cualquier persona que disponga de información puede ponerse en contacto con SOSdesaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, así como con los cuerpos y fuerzas de seguridad a través del 112.