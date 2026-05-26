La Junta impulsa el nuevo instituto de Rincón de la Victoria: 8,4 millones, 12 aulas, gimnasio y energía solar

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía destina 8,4 millones de euros a la construcción de un nuevo instituto en Parque Victoria, Rincón de la Victoria. El centro tendrá capacidad para 360 alumnos, 12 aulas polivalentes, laboratorios, biblioteca, gimnasio, pistas deportivas y cafetería. El edificio de tres alturas se adaptará a la topografía del terreno y prioriza el confort acústico y climático, con zonas protegidas y arbolado. El instituto contará con energía solar, calefacción por aerotermia y sistemas de ventilación eficiente para mejorar la sostenibilidad.

Apenas dos meses después de ser presentado en sociedad, la Junta de Andalucía pone en marcha la maquinaria administrativa para contratar la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) tipo D3 en la urbanización Parque Victoria, en La Cala del Moral (Rincón de la Victoria, Málaga).

De acuerdo con los datos recogidos en la licitación oficial, el valor inicial de la operación alcanza los 8.432.980,41 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución previsto es de 20 meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de junio.

El proyecto contempla la creación de un nuevo centro educativo con capacidad para 360 plazas escolares, diseñado para responder a la creciente demanda de escolarización en la zona y mejorar la oferta pública de enseñanza secundaria en el municipio.

El futuro instituto se levantará en una parcela situada junto al CEIP María del Mar Romera y se plantea como un edificio compacto de tres alturas (planta baja más dos), con una distribución funcional orientada a optimizar los espacios docentes y reducir recorridos internos.

En la planta primera se concentrará la mayoría de las aulas polivalentes, mientras que en la planta baja se ubicarán espacios como el aula de educación especial, la biblioteca, la cafetería y otras dependencias de acceso directo desde el exterior. El diseño incluye también una pieza anexa de una sola planta destinada a usos con acceso independiente.

El proyecto ha sido concebido teniendo en cuenta la compleja topografía de la parcela, que cuenta con algo más de 9.000 metros cuadrados, lo que ha llevado a descartar las zonas más abruptas y a diseñar plataformas de explanación en la zona central para reducir costes y facilitar la construcción.

Entre los objetivos del diseño destaca la creación de espacios protegidos del ruido y con una relación fluida entre las distintas zonas del centro, como patios, gimnasio y pistas deportivas.

Asimismo, se prevé la incorporación de arbolado de hoja caduca para generar sombra y mejorar el confort climático en los espacios exteriores.

Detalles del centro

El nuevo IES contará con 12 aulas polivalentes de Secundaria, además de laboratorios, aula de música, plástica, taller, aulas de apoyo y desdoble, biblioteca, gimnasio con vestuarios, despachos administrativos y zonas específicas para profesorado y alumnado. También dispondrá de pista polideportiva, patios de juego, porche cubierto y cafetería.

En el ámbito de la sostenibilidad, el centro estará equipado con placas fotovoltaicas, sistema de calefacción mediante aerotermia y ventilación natural regulada en función de la concentración de CO₂, además de refrigeración adiabática indirecta.