Nuevo paso para el Centro de Salud de Rincón: Constructora San José toma ventaja para hacerse con la obra

Diseño del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria.

Las claves nuevo Generado con IA Constructora San José SA lidera la valoración técnica para ejecutar el nuevo Centro de Salud de Rincón de la Victoria, con 43 puntos. El proyecto, valorado en 15,2 millones de euros y financiado con fondos europeos FEDER, prevé multiplicar por cuatro la superficie del centro actual y ofrecer 44 consultas. El nuevo centro incorporará servicios como Radiología, Salud Mental y Rehabilitación, evitando desplazamientos a los vecinos del municipio. La comisión técnica descartó a cuatro de las once empresas aspirantes por no alcanzar el mínimo de calidad exigido en sus propuestas.

El esperado nuevo Centro de Salud de Rincón de la Victoria ha superado hoy su último gran trámite administrativo. Tras el anuncio realizado el pasado mes de noviembre por el consejero Antonio Sanz sobre la licitación del proyecto, la Mesa de Contratación ha hecho público el informe de valoración técnica de las ofertas.

Constructora San José SA se ha posicionado como la clara favorita para hacerse con el contrato al obtener 43 puntos, la nota más alta del proceso. Aventaja de manera clara a otras propuestas como las de la UTE Vialterra-Sando (36,50 puntos) y Guamar (32,50 puntos). Pese a ello, resta la valoración económica.

Un proyecto de 15,2 millones y 22 meses de plazo

La infraestructura, que contará con una inversión de 15.272.359,89 euros financiada con fondos europeos FEDER, está diseñada para cambiar drásticamente el mapa sanitario del municipio.

El nuevo complejo multiplicará por cuatro la superficie actual y albergará 44 consultas, integrando servicios que hasta ahora obligaban a los vecinos a desplazarse, como Radiología, Salud Mental y Rehabilitación.

El plazo de ejecución se mantiene en 22 meses, tal y como adelantó el Gobierno Andaluz, lo que situaría la inauguración del centro a principios de 2028 si las obras comienzan según lo previsto este semestre.

El proceso no ha estado exento de exigencia técnica. De las diez empresas y uniones temporales (UTE) que presentaron su oferta el pasado diciembre, cuatro han sido descartadas por la Comisión Técnica al no alcanzar el umbral mínimo de 30 puntos de calidad técnica exigido en los pliegos.

Entre las empresas que han quedado fuera se encuentran Bilba Construcción y la UTE Tableros y Puentes-Consvial, cuyas propuestas de programación y memoria explicativa no cumplieron con las garantías necesarias para un proyecto de esta envergadura.

Valoración de la propuesta ganadora

La comisión de expertos, formada por arquitectos de la Delegación de Salud, ha destacado de la oferta de San José su excelente planificación de los trabajos y las medidas propuestas para minimizar el impacto de las obras en el entorno de Huerta Julián, obteniendo la máxima puntuación posible (6 puntos) en este último apartado.

Con este paso, la Junta de Andalucía cumple el cronograma anunciado, encarando la recta final para que las máquinas empiecen a trabajar en una parcela cedida por el Ayuntamiento que pondrá fin a años de demandas vecinales.