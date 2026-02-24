Málaga, refugio neandertal: un libro revela por qué la provincia fue clave para la supervivencia humana hace 40.000 años

Las claves nuevo Generado con IA Un nuevo libro revela que Málaga fue un enclave clave para la supervivencia de los neandertales hace 40.000 años. La obra reúne décadas de investigaciones y documenta 47 yacimientos, mostrando cómo los neandertales aprovechaban tanto la costa como el interior. Se plantea la hipótesis del 'nomadismo restringido', con movimientos controlados según las estaciones para aprovechar recursos marinos y terrestres. El libro desmonta prejuicios sobre los neandertales, mostrando arte rupestre y un posible 'alfabeto neandertal' en cuevas malagueñas.

Rincón de la Victoria mira hacia su pasado de hace decenas de miles de años, cuando grupos de neandertales encontraron en el actual territorio malagueño un lugar idóneo para vivir, cazar y dejar huella.

Esa es la tesis central de Málaga Neandertal. Ruta por los orígenes de Málaga, una obra que reúne por primera vez el conocimiento científico acumulado durante décadas y que sitúa a la provincia como uno de los enclaves más relevantes de Europa para comprender esta especie humana.

El libro, presentado en el Ayuntamiento de la localidad, propone un recorrido por medio centenar de yacimientos distribuidos entre la costa y el interior. Lugares como la Depresión de Antequera, los valles del Guadalteba y el Turón o diversas cuevas de la Axarquía aparecen como escenarios de una ocupación humana prolongada que se extendió hasta hace unos 40.000 años.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado el valor de la publicación como herramienta para comprender la dimensión histórica y cultural de este territorio. “Estamos hablando de grupos humanos que sobrevivieron aquí durante milenios. La Costa del Sol ya era un lugar privilegiado entonces”, señaló durante el acto.

Uno de los aspectos más relevantes que plantea la obra es la hipótesis del llamado “nomadismo restringido”. Según esta idea, los neandertales que habitaban Málaga no eran grandes viajeros que recorrían largas distancias, sino grupos que se desplazaban dentro de un territorio relativamente acotado.

En invierno se asentaban cerca de la costa, donde el clima era más benigno y abundaban los recursos marinos, mientras que en verano se adentraban en el interior en busca de grandes presas y materias primas.

El investigador Pedro Cantalejo, uno de los autores, ha explicado que el libro es el resultado de cuatro décadas de trabajo en distintos yacimientos. “Es la primera vez que reunimos en un solo volumen todo el conocimiento actualizado sobre las poblaciones neandertales de Málaga”, ha afirmado.

El dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que en toda Europa apenas vivían simultáneamente entre 6.000 y 7.000 neandertales. La existencia de 47 yacimientos documentados en la provincia refuerza la idea de que este territorio fue un enclave fundamental.

El sur peninsular actuó, además, como refugio climático durante los periodos más fríos del Pleistoceno, cuando buena parte del continente europeo permanecía cubierto por el hielo. Málaga ofrecía condiciones más estables, con agua abundante, zonas lagunares, acceso a materias primas para fabricar herramientas y recursos marinos que complementaban la dieta.

La obra también contribuye a desmontar viejos prejuicios sobre los neandertales, tradicionalmente considerados menos avanzados que el Homo sapiens. Diversas cuevas malagueñas conservan manifestaciones de arte rupestre con más de 40.000 años de antigüedad.

El libro presenta, por primera vez, una clasificación sistemática de estos signos, descritos por los autores como una especie de “alfabeto neandertal”. Más que simples marcas, podrían ser expresiones de identidad, comunicación o creencias.

Con 208 páginas, abundante material gráfico y recursos digitales accesibles mediante códigos QR, la publicación busca acercar este conocimiento al público general. No se trata solo de un trabajo científico, sino también de una invitación a recorrer físicamente los lugares donde vivieron estos grupos humanos.

La obra, financiada por la Diputación Provincial de Málaga, busca reforzar la idea de que la provincia fue un espacio clave en la historia de la humanidad.