Rincón de la Victoria llevó la gamificación a Fitur con la experiencia interactiva “El Tesoro de Rincón”

Las claves nuevo Generado con IA Rincón de la Victoria presentó en Fitur la experiencia interactiva “El Tesoro de Rincón”, una dinámica de gamificación inspirada en la Cueva del Tesoro. La iniciativa permitió a los visitantes convertirse en exploradores, responder preguntas sobre el municipio y participar para ganar cerca de 80 premios relacionados con el destino. Entre los obsequios destacaron fines de semana completos en Rincón de la Victoria, entradas a la Cueva del Tesoro y Villa Antiopa, y merchandising institucional. La acción estuvo ambientada en la leyenda de la Cueva del Tesoro y contó con la colaboración de la consultora de turismo Lucía Salmerón, del blog Bloguera Viajera.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria presentó en Fitur la acción “El Tesoro de Rincón”, una dinámica de gamificación que convirtió la visita al stand de la Costa del Sol en una aventura interactiva basada en la Cueva del Tesoro.

El concejal de Turismo, Antonio José Martín, destacó la buena acogida de este formato, que combina entretenimiento, aprendizaje y emoción para conectar con nuevos perfiles de viajeros, en especial familias y público interesado en propuestas culturales.

El alcalde, Francisco Salado, subrayó que la iniciativa va más allá de una campaña puntual y se plantea como una invitación a conocer un patrimonio de 30.000 años de historia, un litoral singular y experiencias disponibles en cualquier época del año.

La mecánica permitió a los visitantes convertirse en exploradores del municipio, generando contenido en redes sociales, respondiendo preguntas sobre recursos locales y optando a cerca de 80 obsequios vinculados al destino.

Entre los premios figuraban tres fines de semana completos en Rincón de la Victoria, con alojamiento y acceso a enclaves como la Cueva del Tesoro y la Villa Antiopa, además de cupones gratuitos para atractivos turísticos y merchandising institucional.

La ambientación recreó la leyenda de la Cueva del Tesoro, considerada la única cueva de origen marino visitable en Europa, con un cofre repleto de monedas y elementos escenográficos, apoyados por material gráfico promocional del recurso.

El sistema de recompensas se articuló mediante monedas doradas, plateadas y de bronce extraídas de un cofre, cada una asociada a diferentes categorías de regalos, desde estancias completas hasta detalles promocionales del destino.

La acción contó con la colaboración de la consultora de marketing turístico Lucía Salmerón, creadora del blog Bloguera Viajera, referente en turismo familiar en Andalucía y aliada habitual de la campaña “Más allá del verano”.

