Cuatro chalés junto a Añoreta Golf, a subasta por hasta 410.000 euros: así es el proceso iniciado por Sareb en Málaga

Imagen de la localización de las viviendas afectadas por este procedimiento de subasta. Google Maps

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Málaga ha puesto en marcha un procedimiento de ejecución hipotecaria que culminará con la subasta pública de cuatro viviendas unifamiliares situadas en el municipio de Rincón de la Victoria, en la calle Estados Unidos número 116.

La vía donde se emplazan estos bienes inmuebles se encuentra en el entorno de Añoreta Golf.

La actuación se desarrolla a instancias de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), popularmente conocido como banco malo, frente a la mercantil Tuzzle, S. L., por una deuda que supera el 1,7 millones de euros.

De acuerdo con los datos recogidos en el edicto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, de la cuantía reclamada 1.271.182 euros se corresponden al capital adeudado; 301.678,35 a los intereses ordinarios y 221.525,01 euros a los intereses de demora. Al tiempo,se apuntan 538.000 para intereses y costas.

Según la documentación judicial, los inmuebles forman parte de distintas fincas registrales inscritas en el Registro de la Propiedad número 7 de Málaga y corresponden a viviendas unifamiliares tipo C, con valores de salida que oscilan aproximadamente entre 397.000 y 410.000 euros.

La valoración total de los inmuebles afectados por este procedimiento es algo superior a los 1.615.000 euros.

Tuzzle es una empresa dedicada a la compra y venta de inmuebles, así como a la explotación de los mismos. Tiene su sede social en la misma dirección donde se localizan las viviendas ahora afectadas por la subasta.

La venta se desarrollará íntegramente de manera telemática a través del portal oficial de subastas electrónicas, bajo las condiciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige a los interesados identificarse electrónicamente y depositar el 5% del valor del bien como garantía para participar en las pujas.​

El edicto recoge también las reglas generales sobre duración de la subasta, información sobre posibles cargas registrales y situación posesoria de los inmuebles, así como las distintas opciones de adjudicación según el porcentaje que alcancen las ofertas sobre el valor de tasación.

Además, se detallan los mecanismos legales para la eventual rehabilitación del préstamo hipotecario por parte del deudor y los pasos posteriores de adjudicación y entrega de la posesión al adjudicatario, incluyendo la posibilidad de lanzamiento si se confirma que los ocupantes no tienen derecho a permanecer en las viviendas.