Muere un hombre en Rincón de la Victoria tras chocar una moto con un coche

Una ambulancia del 061 en Sevilla. E. E. Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 79 años ha fallecido tras un accidente entre una moto y un coche en Rincón de la Victoria, Málaga. El siniestro ocurrió en la avenida del Mediterráneo minutos antes de las 16:00 horas del miércoles. Testigos presenciales alertaron al 112, movilizando a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del hombre, que murió en el lugar del accidente.

El listado de fallecidos por accidente de tráfico en la provincia de Málaga sigue aumentando.

Un hombre de 79 años ha perdido la vida en un siniestro registrado en la tarde de este miércoles en Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos de este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente se ha producido minutos antes de las 16.00 horas, cuando una moto ha chocado con un coche en la avenida del Mediterráneo.

Así lo han indicado varios testigos que han presenciado el suceso y han llamado al Teléfono 112. Ante la gravedad de los hechos, se ha movilizado a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en el lugar, los operativos no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón de 79 años, sin que diera lugar a traslado a centro hospitalario.