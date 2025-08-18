Rincón de la Victoria rinde homenaje a Pedro Cantalejo por su labor en la investigación de las cuevas de El Cantal

El investigador Pedro Cantalejo será reconocido el próximo 28 de agosto con motivo del acto de conmemoración del 190 aniversario de la constitución del primer Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

La localidad reconoce, de este modo, su vinculación al municipio en la investigación y divulgación del patrimonio prehistórico, especialmente vinculado a las cuevas de El Cantal.

"Es un honor reconocer la trayectoria de Pedro Cantalejo, una figura clave en la investigación y difusión del patrimonio de nuestro municipio. Su trabajo en las cuevas de El Cantal no solo ha arrojado luz sobre nuestro pasado, sino que también ha consolidado a Rincón como referente cultural y científico", ha destacado el alcalde, Francisco Salado (PP).

El regidor, que será el encargado de entregar el reconocimiento, ha valorado que la labor de Cantalejo "ha sido fundamental para el estudio, la conservación y la puesta en valor de este enclave único, considerado uno de los yacimientos más relevantes del sur de Europa".

Cantalejo, por su parte, ha dicho sentirse muy ilusionado y profundamente agradecido. "Recibir este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria es un inmenso honor. Es muy importante contar con el apoyo del Ayuntamiento para continuar con esta labor de investigación y de divulgación del legado cultural y natural de este entorno único de las cuevas de El Cantal, que guarda una historia milenaria que seguimos desvelando poco a poco", ha añadido.

El acto central se llevará a cabo en el Centro de Estudios del Folclore Malagueño a las 20:30 horas.

Asimismo, el patio del Ayuntamiento acogerá una exposición fotográfica con imágenes antiguas del municipio. La muestra ofrecerá una mirada al pasado de Rincón de la Victoria y sus núcleos, incluyendo Benagalbón, para reforzar el valor histórico de la identidad local.

La celebración del aniversario de la constitución del Ayuntamiento se ha consolidado como una cita anual destacada en el calendario institucional y cultural del municipio.

Una cita que se celebra por cuarto año consecutivo para rememorar la efeméride de un hecho histórico, cuando se instauró el primer Ayuntamiento del municipio en Benagalbón en el año 1835, y que surgió a raíz de la publicación de la investigación del cronista de la Villa, Miguel Alba, que junto a miembros del Círculo Cultural Bezmiliana y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria impulsaron la celebración de este evento.