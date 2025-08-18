La fortaleza árabe que renace en Rincón de la Victoria: el Castillón será recuperado y abierto al visitante

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria impulsa la puesta en valor de esta fortaleza, afectada por décadas de abandono. Las investigaciones fijan su origen entre los siglos IX y X d. C.

El Castillón del Rincón de la Victoria volverá a mostrar su historia. Este enclave, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y considerado el castillo de Bezmiliana, recibirá una inversión cercana a 750.000 euros —de los que unos 500.000 provienen del programa estatal del 2% Cultural— para su limpieza, consolidación y puesta en valor.

Ubicado en uno de los puntos más altos del municipio, el Castillón conserva restos de murallas de época nazarí que permanecían ocultos bajo la maleza desde hace décadas.

El proyecto prevé habilitar caminos de acceso, consolidar los muros deteriorados y dejar listo el espacio para nuevas excavaciones arqueológicas. Los últimos trabajos en la zona datan de finales de los años 80.

La actuación también incluirá paneles informativos con códigos QR para mostrar recreaciones históricas del castillo y sus vistas sobre el despoblado de Bermeliana, del que formaba parte como punto defensivo frente a ataques marítimos.

Tras obtener la autorización de la Junta de Andalucía y remitir el proyecto al Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento espera la validación definitiva en otoño.

Vista del emplazamiento de los restos del Castillón.

Si se cumplen los plazos, la licitación podría convocarse a finales de este año o principios de 2026, con un tiempo estimado de ejecución de entre 12 y 18 meses.

Este plan se enmarca en la hoja de ruta municipal iniciada en 2020 para recuperar el patrimonio histórico del Rincón de la Victoria, que cuenta con una docena de bienes declarados BIC.

Tras la rehabilitación de la Villa Antiopía, el Castillón se convierte en la nueva gran apuesta por devolver a la ciudadanía parte de su legado arqueológico.

El valor del monumento es extraordinario. Elevado sobre el cerro del Castillón, el castillo de Bezmiliana ocupa el núcleo primitivo de población de la ciudad andalusí de Rincón de la Victoria.

Restos de la extraordinaria villa romana encontrada en Rincón de la Victoria.

Según indican los expertos, se trata de una fortaleza levantada, muy probablemente, entre los siglos IX y X d. C.

De acuerdo con los datos históricos, se han podido documentar restos cerámicos que invitan a pensar que la zona estuvo habitada con anterioridad, desde la prehistoria reciente.

El recinto fortificado del Castillón se ubica en la cima de un cerro amesetado, con un perímetro de unos 400 metros. Esta elevación, que posee una altura máxima de 103 metros sobre el nivel del mar, domina sobre el territorio.

Las referencias a la fortaleza en las fuentes son escasas, pero significativas (siendo la referencia escrita más antigua conocida del siglo XIII), hasta que en 1536 hay noticias de su mal estado de conservación y de la necesidad de acometer reformas, algo que nunca se produjo, lo que va ligado intrínsecamente a la propia decadencia de la alquería de Bezmiliana a la que está circunscrita. Para la década de los 60 del siglo XVI, el poblado y fortaleza estaban ya abandonadas.

Es un yacimiento medieval de primer orden, al constituir el origen del asentamiento de Bezmiliana. Posee una indudable riqueza arqueológica y patrimonial y su solar yermo alberga aún un indudable potencial de investigación.

Sus estructuras requieren una urgente intervención conservadora, pues el desarrollo urbanístico ha alterado irremediablemente su entorno inmediato.