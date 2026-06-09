Este es mi primer artículo en El Ágora. Llevaba tiempo queriendo empezar a escribir en este espacio, pero esperaba encontrar el momento adecuado, una razón de fondo que justificara alzar la voz desde una mirada personal, malagueña, española, francesa y europea. Creo que ese momento ha llegado.

Nací en Málaga y tengo la fortuna de ser francés y español. Aunque siempre he vivido en España, mis veranos en Francia me hicieron crecer con una doble mirada cultural que nunca he sentido como una contradicción, sino como una fuente de riqueza personal y profesional.

Esa experiencia personal me lleva a observar con especial preocupación que el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado en Barcelona en 2023, siga pendiente de ratificación por parte del Parlamento español.

Más allá de los debates políticos legítimos, considero que no ratificar este acuerdo durante el presente mes de junio sería una oportunidad perdida para España, para Francia y para Europa.

La relación entre España y Francia nunca ha estado exenta de diferencias. Como sucede entre vecinos y socios estratégicos, han existido desacuerdos sobre agricultura, pesca, energía, infraestructuras transfronterizas o determinadas políticas europeas. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la cooperación ha sido mucho más relevante que las discrepancias.

España y Francia representan hoy una de las relaciones bilaterales más sólidas de Europa. Compartimos una frontera, una intensa actividad económica, importantes intercambios comerciales, proyectos de cooperación en materia de seguridad, investigación y educación, así como una visión común sobre muchos de los grandes desafíos europeos.

La amistad entre nuestros países no se mide únicamente en tratados o declaraciones institucionales. También se expresa en miles de estudiantes que cruzan cada año los Pirineos para formarse, en empresas que invierten y crean empleo a ambos lados de la frontera, en investigadores que colaboran en proyectos europeos y en millones de ciudadanos que contribuyen diariamente a fortalecer una relación construida durante décadas.

Y si existe un lugar donde esa cooperación es visible de manera especialmente positiva, ese lugar es Málaga.

Nuestra ciudad se ha convertido en un magnífico ejemplo de la huella que la relación franco-española puede dejar cuando se construye desde la confianza y la colaboración. Málaga alberga el Centre Pompidou, primer centro de la institución francesa abierto fuera de Francia, convertido ya en uno de los grandes símbolos de la proyección cultural internacional de la ciudad.

También encontramos esa presencia en instituciones como el Liceo Francés Internacional de Málaga, que forma a jóvenes con una visión abierta, internacional y multicultural; en la Alianza Francesa de Málaga, que desde hace décadas promueve el aprendizaje del francés y el diálogo cultural; o en el Festival de Cine Francés de Málaga, que acerca cada año la creación audiovisual francesa al público malagueño.

A esta dimensión cultural y educativa se suma una presencia empresarial e institucional cada vez más relevante. Compañías francesas como Capgemini o Talan han elegido Málaga como espacio de innovación tecnológica, mientras que ESSCA School of Management ha apostado por la ciudad para desarrollar un campus internacional que refuerza su posicionamiento como polo europeo de formación, talento e innovación.

Y esta relación también funciona en sentido inverso. Empresas malagueñas como Airzone, Aertec, Trops o Montosa encuentran en Francia un mercado de referencia para sus actividades internacionales, contribuyendo a reforzar la presencia de Málaga en uno de sus principales socios económicos europeos.

Estos ejemplos demuestran que la relación entre España y Francia no es una cuestión abstracta reservada a diplomáticos o responsables políticos. Tiene un impacto directo sobre nuestras ciudades, nuestras universidades, nuestras empresas, nuestra cultura y nuestras oportunidades de futuro.

Europa atraviesa un momento decisivo. La competencia tecnológica global, la transición energética, los desafíos geopolíticos, la seguridad y la necesidad de reforzar nuestra competitividad exigen una mayor cooperación entre los Estados miembros. Ningún país europeo puede afrontar en solitario estos desafíos.

Por ello, España y Francia tienen una responsabilidad especial. No solo por su peso económico y político, sino por su capacidad para actuar conjuntamente como motores de integración europea.

En este contexto, espero que nuestros representantes políticos estén a la altura del momento. Francia ya ha completado el proceso de ratificación y espera legítimamente que España haga lo propio. El Tratado de Amistad y Cooperación firmado en Barcelona no es un acuerdo simbólico.

Prevé, entre otros aspectos, la celebración de cumbres bilaterales anuales, una hoja de ruta operativa para proyectos comunes y una cooperación reforzada en ámbitos como la política europea, la defensa, la seguridad, la cultura, la educación, la investigación, la energía o las infraestructuras transfronterizas.

Su falta de ratificación impide además desplegar plenamente los mecanismos de cooperación previstos en el tratado, entre ellos la institucionalización de cumbres bilaterales periódicas al más alto nivel y nuevos instrumentos de coordinación política entre ambos países.

Si el Parlamento español no ratificara este acuerdo durante el presente mes de junio, sería una pena para todos. No para un gobierno o para un partido político concreto, sino para España, para Francia y para una Europa que necesita más cooperación y más confianza mutua, no menos.

Los tratados de amistad no pertenecen a una legislatura ni a una mayoría parlamentaria determinada. Pertenecen a las generaciones futuras. Pertenecen a los estudiantes que participarán en programas internacionales, a las empresas que invertirán en ambos países, a los investigadores que desarrollarán proyectos conjuntos y a los ciudadanos que seguirán construyendo una Europa más fuerte y más integrada.

Desde esa doble pertenencia que ha marcado mi vida, me costaría explicar a las nuevas generaciones que fuimos capaces de construir juntos el mercado único, impulsar programas como Erasmus, desarrollar proyectos culturales de referencia internacional, atraer inversión, talento y empresas innovadoras a ciudades como Málaga, pero que no encontramos el consenso necesario para ratificar un tratado de amistad entre dos de los países más cercanos de Europa.

Porque la historia entre España y Francia no debe escribirse desde la desconfianza ni desde los bloqueos. Debe escribirse desde la convicción de que nuestro futuro será más próspero, más seguro y más europeo si somos capaces de construirlo juntos.