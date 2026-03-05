Me encanta el cine; siempre me ha fascinado la capacidad que tiene de contar historias, de emocionarnos, de hacernos pensar. Por eso suelo ver casi todas las ceremonias de premios del audiovisual, tanto nacionales como internacionales. Más allá del espectáculo, me interesa observar los discursos, los gestos, lo que ocurre cuando alguien sube a un escenario en un momento de máxima exposición y decide qué decir.

Hace unos días, en la gala de los BAFTA, viví uno de esos instantes que trascienden la alfombra roja y los focos. El actor Robert Aramayo fue premiado como Mejor Actor por su interpretación en I Swear. Competía con intérpretes extraordinarios, entre ellos Ethan Hawke. Hasta ahí, todo dentro de la lógica de una gran ceremonia.

Pero lo verdaderamente relevante no fue el premio en sí, sino lo que ocurrió durante el discurso.

El inesperado ganador decidió mirar a Ethan Hawke y agradecerle públicamente una charla que este había dado años atrás cuando él era joven. Contó cómo aquella conversación, aparentemente ocasional, le había impactado profundamente, ayudándole a entender mejor su oficio y su camino. Una charla en un aula. Un profesional consolidado compartiendo su visión con jóvenes que empezaban. Un momento que probablemente para Ethan fue uno más entre muchos.

Y, sin embargo, bastante tiempo después, en uno de los escenarios más relevantes del cine europeo, ese instante regresaba convertido en gratitud.

Eso es ser referente, incluso cuando no eres consciente de estar siéndolo.

Tendemos a pensar que los referentes son figuras inalcanzables, personas que influyen desde la distancia. Pero la mayoría de los referentes reales actúan en espacios mucho más cotidianos. Son quienes se toman el tiempo de explicar, de orientar, de compartir con honestidad. Son quienes hablan sin condescendencia, quienes no utilizan su experiencia para imponerse, sino para abrir posibilidades. Son quienes entienden que cada conversación puede ser una siembra.

Lo que más me impresionó de aquella escena no fue solo el agradecimiento de Robert, sino la reacción de Ethan Hawke al escucharlo. Porque ahí entendí algo esencial: cuando comunicamos, rara vez sabemos qué parte de lo que decimos quedará grabada en alguien. No sabemos quién nos escucha con verdadera atención. No sabemos quién está atravesando dudas o inseguridades. No sabemos quién necesita exactamente esa frase que estamos a punto de pronunciar.

En el entorno profesional, esta responsabilidad es mayor de lo que solemos admitir. Cuando alguien nos mira buscando orientación, no solo escucha el contenido. Observa la forma, la coherencia y el respeto. El contenido importa, pero la forma amplifica o neutraliza su impacto.

Vivimos en una época donde la comunicación es constante e impulsiva. Donde además parece que importa más el relato que la verdad y que es bastante fácil sostener mentiras. Además, opinamos, corregimos y juzgamos a la velocidad de la luz.

Pero momentos como el de los BAFTA nos recuerdan que las palabras no son ligeras. Permanecen, acompañan y pueden moldear decisiones futuras. Una conversación honesta puede convertirse años después en una decisión valiente. Un gesto de respeto puede convertirse en autoestima. Una mirada de confianza puede convertirse en vocación.

Hay muchas maneras de medir el éxito: premios, resultados, cifras, reconocimiento público. Pero pocas cosas son tan profundamente gratificantes como descubrir que has impactado positivamente en el desarrollo personal o profesional de alguien. Que algo que dijiste ayudó. Que una experiencia compartida sirvió. Que tu forma de comunicar no cerró puertas, sino que mostró horizontes.

Y quizá lo más revelador fue que Ethan Hawke reconoció que escuchar esas palabras había sido mejor que ganar el premio. Y eso, dicho por alguien con su trayectoria, tiene un peso enorme.

No podemos controlar cómo nos recordarán. Pero sí podemos decidir cómo hablamos hoy. Al menos, hagámoslo con conciencia de que, aunque no lo sepamos, puede haber quien escuche con voluntad de aprender. Y tal vez, sin darnos cuenta, nuestras palabras puedan ser brújula para alguien.