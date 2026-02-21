Siguiendo con nuestro particular "Mundial de Turismo", hoy analizamos el grupo B, en donde participará otro de los organizadores, junto con los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de Norte América, que es Canadá.

Jugará su tercer mundial de fútbol, luego de sus dos participaciones anteriores. Precisamente debutó en la cita mundialista organizada en solitario por México en el año 1986, y disputó el anterior mundial de Qatar 2022.

Canadá cuenta actualmente con 22 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ocho de los cuales son culturales y el resto naturales.

Así que vamos a tener gran variedad para elegir nuestro equipo, que formará, de la siguiente manera:

En la portería, contará con el apoyo de sus más de 40 millones de habitantes.

En defensa, el majestuoso Parque Nacional del Nahanni, el hermoso Parque Provincial de los Dinosaurios, el famoso Parque de las Montañas Rocosas Canadienses y los increíbles Acantilados fosilíferos de Joggins.

En el medio campo cultural, en honor a los pueblos originarios el Festival o "Día Nacional de los Aborígenes", su "bilingüismo", ya que hablan oficialmente francés e inglés y su particular juego "lacrosse", que tiene su origen en los pueblos indígenas de Norteamérica.

Y en la delantera su comida más conocida, la verdadera "Poutine" con el cheese curds, o queso en grano canadiense, las "Fiddlehead", o cabezas de violín de un helecho cuasi vegetal, y el original "Maple Syrup" (jarabe de arce), usado en panqueques y postres.

Otro de los integrantes del grupo B es Qatar, quien jugó por ser anfitrión del mundial anterior, ganado a la postre por Argentina. Este será su segundo mundial.

Vamos con el 11 titular:

En la portería, más de 2.700.000 habitantes.

En la defensa del turismo, su pasado pesquero disfrutando el "Corniche de Doha", visita obligada al "Museo de Arte Islámico", sus majestuosos desiertos junto al mar interior de "Al Khor" y el exclusivo turismo de lujo en "La Perla de Qatar".

En el medio juego cultural un deporte ancestral que ocupa un lugar destacado en su cultura, la caza con "halcones" , atrayendo a grandes multitudes, las famosas "carreras de camellos", y uno de los pilares fundamentales de la cultura qatarí: "El Majlis" Centro de Hospitalidad.

Y adelante, su delantera gastronómica: Un símbolo de hospitalidad, generosidad y amistad, el café, conocido como "Qahwa", el "Saloona", un caldo picante de carne o vegetales y el "Machboos o Kabsa" arroz, con especias y carne de diferentes tipos, incluso camello.

El tercer equipo participante de este grupo, a falta del cuarto aún por definir, es quizás futbolísticamente el que tiene todas las opciones de ganar el grupo: Austria.

Vuelve a los mundiales de fútbol luego de 28 años siendo su octava participación en la cita máxima del balompié mundial y nueve sitios culturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Comenzamos por la portería, que la defienden más de 9 millones de habitantes.

En la defensa turística cuentan con el famoso "centro histórico de Salzburgo", las aguas completamente transparentes con brillo esmeralda del "Grüner See" (Lago Verde) , el pueblo más bonito de Alta Austria, "Hallstatt" y la belleza del "Palacio y jardines de Schönbrunn".

En el medio del campo cultural austriaco su rica tradición musical, donde han nacido 3 de los más grandes compositores de música clásica "inmortales" como son: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Franz Schubert.

Y adelante, en su poco conocida pero deliciosa gastronomía. Originario de su capital, el delicioso "Wiener Schnitzel" o "escalope vienés" de ternera empanada y frita, el "Schweinsbraten" , plato tradicional de carne de cerdo asada con patatas y verduras y el famoso postre con hojaldre, queso fresco, frutas, azúcar y especias, que se sirve caliente con nata, salsa de vainilla o helado, llamado "Topfenstrudel".

Si potenciamos lo bueno de cada país, y aprendemos de cada una de las culturas, gastronomías y pueblos, le sacaremos mucho más provecho que sólo emocionarnos por los goles, aunque, todo hay que decirlo, tratándose del juego más popular del mundo, como es el fútbol, los goles ... son amores.

A viajar, pensando siempre en comprar artesanía local, priorizando los hoteles "amigables" con la naturaleza, que contratan preferentemente empleados locales y cumplen los estándares de calidad ambiental.

Que el Turismo sea SOStenible comienza por nosotros, eligiendo el destino, compensando la huella de carbono y respetando entre todos el único equipo que nos une a todos: la Tierra.

Me despido con la típica frase trascendental del gran poeta y escritor portugués, Fernando Pessoa: "Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos"

Muchas gracias por haber dedicado su tiempo a leer este artículo.