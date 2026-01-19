Tanto para los aficionados del fútbol, como para los que no, el único evento mundial que paraliza a todo el mundo frente a un televisor, dispositivo móvil, o en el propio estadio, cada 4 años, es el campeonato mundial de fútbol.

Este año por primera vez se hará en los 3 países de América del Norte, como son los Estados Unidos de México, los Estados Unidos de Norte América y Canadá, y se esperan más de 7 millones de turistas.

A partir de este artículo vamos a ir desgranando cada uno de los 48 países que jugarán el Campeonato Mundial de Fútbol, que han ganado un grupo selecto de tan sólo 8 selecciones nacionales en casi 100 años, a saber: Brasil, 5 campeonatos, Alemania e Italia 4, Argentina 3, Francia y Uruguay 2 , Inglaterra y España 1.

Vamos a analizar a través del turismo, la cultura y la gastronomía, a cada uno de los 12 grupos de 4 selecciones cada uno, que jugarán por ser el nuevo campeón del mundo.

Quizás, como despedida colosal del mejor de todos los tiempos, un tal Leo Messi, Argentina repita y consiga su cuarta estrella. Quizás habrá nuevo campeón del mundo por primera vez o los que ya ganaron, tengan una estrella más, como España, firme candidato a obtener la segunda.

Vamos primero con los grupos ya establecidos, puesto que quedan 6 cupos aún por definir, por tanto, comencemos por el Grupo C, precisamente con el favorito de siempre, Brasil. La gran revelación, Marruecos. La desconocida Haití, que jugará su segundo mundial luego del debut en Alemania 74, y una que regresa 28 años después, Escocia.

Tomando en cuenta que en nuestro propio campeonato mundial de turismo, la portería la defienden todos los habitantes de cada país, y haciendo un tradicional 4-3-3, Brasil formaría así:

En la portería, 213 millones de brasileños.

En la defensa, sus 4 monumentos insignia: la ciudad histórica de Ouro Preto, el centro histórico de Salvador de Bahía, el Cristo Redentor de Río de Janeiro y su famosa capital Brasilia.

En el medio del campo con su cultura popular, la mundialmente famosa "Zamba", el "Carnaval" y la "Bossa Nova".

Y en la delantera gastronómica, la "feijoada", la bebida más conocida en todo el mundo, su "caipiriña" y la palmera de "Açai" .

Marruecos formaría en la portería con unos 38 millones de habitantes.

En la defensa: la famosa Medina de Fez, la reconocida Medina de Marrakech, la visitada Ciudad histórica de Meknes y el sitio arqueológico de Volubilis.

En el medio campo, especialmente famoso y desde 2008, forma parte del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad el festival Tan-Tan, el Festival de la Cereza en Sefrou, y el festival de músicas del mundo de Gnaoua en Essaouira.

Y en su delantera gastronómica, el emblemático "tajine", el tradicional plato de los viernes "cuscús" y el "té moruno".

Haití, por su parte, defiende la portería, con unos 12 millones de habitantes.

En la defensa, Cotes des Arcadins, el Cabo Haitiano, el Lago Peligre y el parque histórico nacional.

En el medio del campo de juego, el famoso cuento haitiano "krik krak", el trabajo conjunto "kombit" y el compartir la armonía "lakou" .

Y adelante, el delicioso desayuno "akasan", el tradicional "Lalo Haitiano con arroz", y la exquisita galleta "kassav"

Finalmente Escocia, el país de las 709 islas y los 130 whiskies distintos formaría en la portería con: 5 millones y medio de habitantes.

En la defensa: El famoso lago Ness, las Highlands, el Castillo de Edimburgo y el Archipiélago St. Kilda.

En el medio del campo: La universalmente famosa vestimenta escocesa, la falda "kilt", su instrumento nacional "la gaita escocesa" y el animado baile "Ceilidh".

Y en la delantera, el famoso plato nacional "Haggis", el no menos portentoso estofado "stovies" y finalmente su implacable y famosa "agua de vida" el "whisky escocés".

Así que bienvenido/a/os/as al mundial del turismo, de la cultura y la gastronomía que iremos compartiendo en estos artículos hasta la finalización del mundial de fútbol, sabiendo que el deporte une a los pueblos, que conocer al otro es conocerse a sí mismo, que probar otras comidas o descubrir otras culturas, es entender que en la variedad está el gusto

Y finalmente, hagamos turismo sostenible, defendamos al turismo responsable, respetuoso con la naturaleza, con lo autóctono, con lo "único" que cada país, cada región, cada pueblo, tiene para ofrecer.

Podemos viajar y compensar la huella de carbono.

Podemos viajar y ayudar a los destinos en los que dejamos nuestro dinero.

Podemos viajar dentro de nuestra provincia, comunidad o país, para inyectar dinero a toda la cadena de valor de los pueblos y ciudades que nos reciban como "vecinos temporales" los días que allí pasamos.

Y finalmente, puede ser un buen propósito para este año, ser "viajeros SOStenibles", teniendo en cuenta a dónde invertimos el dinero eligiendo bien el destino, siendo socialmente responsables con el lugar a visitar y cuidando entre todos el planeta.



Me despido con un deseo para este año, recordando la famosa frase del gran Mahatma Gandhi: “No hay camino hacia la paz, la paz es el camino”

Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.