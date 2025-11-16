Con el motivo del triple acto de nombramiento de rector, inauguración solemne del curso y de la Universidad Europea de Andalucía, construida en 12 meses sin atrasos ni desvíos de presupuesto, como bien nos recordó el reconocido arquitecto José Seguí, el pasado jueves tuve el honor de pronunciar lo que les comparto. Dije así.

"Con algunas de las ciudades más antiguas de Europa, con los restos de Tartessos, sus caballos, sus minas, sus metales, la riquísima tradición comercial de la costa, íberos en Jaén, protagonismo en las crónicas griegas, fenicias y romanas. Vino César, al templo de Melkart, a Gades recién nombrado cuestor, a las torres de Hércules.

Allí, comparando sus logros a su edad con los de Alejandro se sintió pequeño. Los legionarios jubilados crearon Itálica, Híspalis, Mérida y su vía Lusitana más allá del Guadiana hacia Évora y Lisboa.

Dimos generales, emperadores, soldados, pensadores, escritores, poetas, aceite, plata, garum, trigo y oro a Roma. Europa, señores, empezó con los primeros europeos y eso, de momento eso es aquí en Orce hace más de un millón de años, con permiso de Atapuerca. Europea de Andalucía, una repetición semántica.

¿Tienen Vds. curiosidad? ¿Tienen ganas de aprender? ¿Hablan al menos inglés? ¿Tienen una Samsonite? ¿Y espíritu crítico? ¿Se han preguntado cómo nos ven a los europeos, apenas un 5% de la población mundial? ¿Qué mueve y motiva a un chino, a un indio a un ruso, a un brasileño, a un malayo o un vietnamita?

¿Han mirado Vds. los modelos de imperios Atlánticos, el español y el inglés? ¿El portugués o el holandés? ¿Por qué la primera gramática tras el griego y el latín fue la castellana? ¿Y por qué la segunda gramática de una lengua moderna es la Náhuatl de Andrés de Olmos?

¿Saben ustedes que los rusos se consideran herederos de Roma a través de Constantinopla y cristianizadores de Asia? ¿Qué Cirilo y Metodio les cristianizan, y se expanden hacia el Este desde el Rus de Kiev? ¿Qué para ellos Ucrania y Kiev es como para algunos españoles la Covadonga de Don Pelayo?

¿Ha visto Vds. un mapamundi chino, con China en el centro? Zhong Guo, el reino del centro. ¿Saben que Vietnam es el país que produce más ingenieros por millón de habitantes del mundo? ¿Qué Ho Chi Minh era más nacionalista que comunista y se habría parecido más a Chiang Kai Chek que a Mao?

Porque supongo que saben Vds. quiénes eran aquellos, desde Confucio, Nagaryuna, Lao Tse, Kapila, Mozi, Gandhi, Mao, Deng Xiaoping, Ho Chi Ming o Lee Kuan Yew; porque entiendo que Vds., una comunidad universitaria, son capaces de trascender nuestro ombligo etnocentrista europeo, superar los orientalismos y mirar a lo lejos, afuera, en el tiempo, en la demografía, en la historia y en la geopolítica y saber entender lo que pasa en nuestro mundo.

Que Europa es un power point, como dijo un día un líder chino a nuestro amigo Agustín Sanz, de Tecnalia, uno de los mayores centros tecnológicos de Europa y sin embargo un enano en el mundo.

Desengáñense, aquellos que piensan que Europa, como está hoy, puede competir en la contienda global. Europa carece de los tres elementos que determinará el dominio del mundo, modelos (de lenguaje), energía y chips.

¿Saben Vds. lo que es IMEC y ASML? ¿Y la KLU? ¿Y el ranking de Shanghái?

Europa forma en unas 5.000 universidades. Lo digo bien, unas 5.000. Más de 17,5 millones de estudiantes al año formados por 1,35 millones de profesores. Esta universidad que hoy inauguramos formará a 5.000 al año. No movemos la aguja.

Europa, en conjunto aporta 18 universidades al top 100. De esas ninguna es española. En el top 1000 tenemos más de 500. Con la excepción de ETH, KLU, Cambridge, París Saclay, en las primeras posiciones con Harvard, MIT y Stanford, contamos solo con 18 Universidades de las top 100.

Recuerden Vds. Estos nombres, Tsinghua, Zhejiang (Hanzhou) y Jiaotong (Shanghai).

Aunque Alemania, Reino Unido y Francia forman al 40% de los ingenieros de la UE+UK, China produce 1.5millones de ingenieros al año mientras que EE. UU forma a unos 200.000 al año. Si cierran la puerta a la inmigración, ¿Qué pasará?

¿Por qué Rusia está ganado la guerra a pesar de los miles de millones transferidos a Ucrania en metálico o en armas?

Forman 454.000 ingenieros al año siendo el primer país mundial, Ucrania el séptimo. España, tras Alemania, el décimo primero. Los rusos tienen la capacidad industrial y no miden su riqueza por la estúpida cifra el PIB, 2.100 millones de dólares, sino por lo que de verdad tienen, las mayores reservas de recursos naturales del planeta y una industria capaz.

Para que Vds. se hagan una idea, China forma cada año aproximadamente tres veces más alumnos STEM que la suma de EE. UU. y la UE. Irán forma al año casi la misma cifra de ingenieros que EE. UU.

¿Y de dónde hemos salido nosotros? ¿Cómo podemos mantener una propuesta diferencial? Solo hay un camino, colaborar, unir esfuerzos, sumar, multiplicar, las ciudades, los territorios, sus tejidos académicos públicos y privados con sus sociedades. Solo sumando tendremos escala.

Recuerden que innovar va más de agilidad, de velocidad, de llegar los primeros, que de ser los mejores. (Primeros hospitales, primeras universidades, primeras gramáticas para Tlascaltecas, Mayas, Quechua, primera tecnología de extracción de mercurio a partir de cinabrio, primer submarino, primer helicóptero, primera epidural, primera neurona, síntesis del ARN , primer CRISPR….)

¿Hay que ser grande? Nuestros premios Nobel científicos, Cajal y Ochoa venían de entornos modestos, Aragón y Asturias. ¿Por qué no le dieron el nobel a García Bacilio o a Fidel Pagés? ¿Ni a Francis Mojica? Porque hay una diplomacia del Nobel que nuestros gobiernos nunca han ejercido, lastrados de complejos. Complejos de habernos bebido acríticamente la leyenda negra que nos hicieron fuera.

¿Conocen Vds. a Stanley Paine, a Marcelo Gullo Omodeo, Juan Miguel Zunzunegui, a Julián Juderías, ¿o a nuestra gran malagueña María Elvira Roca?

Miremos la historia de Publio Cornelio Escipión, el Africano, que se asienta en Hispania y ya no se moverá, Roca Barea nos cuenta ahora la historia a través de la vida de su hija menor. Los héroes de la patria siempre maltratados. Roma desagradecida maltrata a sus próceres.

Hubs de innovación

De los 10 mayores hubs de innovación del mundo, según la WIPO, solo hay uno europeo, Londres. Lo de la innovación ya no va de ideas, creatividad, lean Innovation y desing thinking en California con Apple o con Hewlett Packard. Sucede en enormes conurbaciones urbanas con las mayores concentraciones de capital, humano, económico, tecnológico y académico del mundo.

Shenzhen, hace 35 años era una aldea de pescadores. Hoy es, con 13,5 millones de habitantes, capital de Cantón (Guangdong) con 127,8 millones de habitantes, es una de las ciudades más dinámicas del planeta. Hicieron el metro antes que las parcelas, las aceras, las calles, los solares. Sale más barato. La planificación bien hecha es superior. Especialmente cuando los ciclos electorales en las democracias occidentales son realmente de 2,5 a 3 años.

¿Qué es un impero Extractivo y uno Integrativo? ¿Cuáles han durado más? ¿Por qué? ¿Cuál es la actual Trampa de Tucídides?

¿Cómo se diseña y entrena un modelo de IA? ¿Para qué queremos IA’s que lo saben todo? ¿No será mejor ya un SLM’s (Modelo pequeño de lenguaje), que nos dará capacidad, productividad y rentabilidad?

La carrera por dominar el mundo pasa por el dominio competitivo de la IA, energía abundante y barata, agua, modelos de lenguaje. Estamos en la era de Pallantir. En la era en que corporaciones tecnológicas facturan mucho mas que muchos estados. En la era en que la libertad se sacrifica en la pira del entretenimiento gratuito a cambio de la subordinación digital total. Dame wifi y dime tonto.

¿Vieron tiempos modernos? ¿Conocen la Rebelión de las masas? ¿Van bien pertrechados de conocimientos y curiosidad? Hasta ahora, el que tenia el dólar, y su máquina de imprimir domina la partida de la liquidez global. Pero en la IA, el que tenga chips capaces y baratos, ingeniería, mantenimiento, electricidad…

En Hangzhou, una de las partes más bonitas del mundo, DeepSeek demostró que, con mucho menos parámetros, es decir un modelo más pequeño, nos irá mejor a todos.

En Alaska, unos cuantos académicos, han demostrado la conexión entre dos teorías que pretenden explicar el mundo, pero no se hablan, la mecánica cuántica y la relatividad. Qué bonito. Los mejores compiladores de código para Nvidia los fabrican los chinos. ¿Tiene EE. UU capacidad para competir y ganar a una alianza de los rusos, chinos y Korea del norte?

¿Han visto Vds. los misiles supersónicos capaces de volar en trayectorias no balísticas a 50 metros del suelo? ¿Los submarinos nucleares? Si los científicos de Alaska demuestran que considerando el tiempo un vector de tres dimensiones en lugar de un escalar se pueden explicar la teoría de la Relatividad y la Mecánica cuántica.

¿Qué quiere esto decir? Que aún hoy, aquellos que miran el mundo con conocimiento y con ojos nuevos, de niño, llenos de curiosidad, pueden, como el Nobel indio de Física de 1930, Raman (Chandrasekhara Venkata Raman), con muy pocos medios, descubrir la verdad científica que, cuando se manifiesta, parece obvia tras años de investigación.

El Efecto Raman. Yo sueño que un día haya un Nóbel para un médico, un químico, un físico, un biólogo, de Málaga. Ojalá sea para Vds. en la europea. Demostrarían que la forma de la propiedad y de financiarse no está reñida con la calidad investigadora y educativa. Harvard (161), Chicago (89), MIT (89), Standford (58), Yale (52), Imperial College London ( 15), son ejemplos de instituciones privadas que atesoran laureados.

La ciencia, se hace para la humanidad. La innovación se hace en el territorio, en las empresas e instituciones que hacen cosas, servicios y productos de manera diferente aportando más valor. Aquí está el camino para recuperar la senda de competitividad y productividad europea.

No podemos ser los que más universidades tenemos y más egresados producimos a la cola de la investigación y la innovación. Tener chips, modelos y energía, determinará quién dominará el mundo y, de momento, gana China.

Atentos a la cuántica y la fotónica integrada. Háganse las preguntas adecuadas, las IAS’s con sus motores de inferencia les darán respuestas, pero ninguna nueva, las respuestas de la IA no son pensamiento, son inferencia.

Las buenas, las de pensar, las que nadie ha visto con ojos nuevos, esas las seguiremos aportando los que no dejamos nunca de preguntarnos por qué y para qué.

Me dijo el Dr. en Física de la materia condensada Javier Tejada, que lo que habíamos hecho en Málaga, en el Instituto Ricardo Valle, construir un sistema innovador basado en la generosidad, la hospitalidad, el altruismo y la colaboración era único y a la vez lo que distingue a los humanos de los demás seres.

La innovación va de las preguntas y la velocidad a las que podemos dar respuestas. Les deseo lo mejor en el mejor ecosistema de innovación y colaboración del Sur de Europa. Bienvenidos al origen de Europa, muchos éxitos Universidad Europea de Andalucía, un triple oxímoron".