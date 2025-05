Hemos celebrado la segunda edición de los MDG Days en Conil. Unos días de relajación y encuentro en los que dejamos de lado nuestro día a día entre leyes y regulaciones técnicas para focalizarnos en el valor del equipo y las soft skills, cada día más necesarias en un entorno cambiante.

El título de esta edición ha sido "Sin proceso, no hay progreso". Estamos en un momento crucial de crecimiento en el que priorizar la estandarización de servicios se ha convertido en necesidad.

En MDG Advisors empezamos hace 15 años con un cliente. Hoy acompañamos a más de 450. En este tiempo, hemos crecido en equipo, en servicios y en ambición. Pero, sobre todo, hemos aprendido una lección que se ha convertido en parte de nuestra cultura interna: sin proceso, no hay progreso.

Crecer es una palabra que suena bien, pero que también exige mucho. Cuando una empresa empieza a ganar volumen, ya no basta con el compromiso, la intuición o la buena voluntad del equipo. Es entonces cuando el crecimiento deja de ser lineal y empieza a poner a prueba la estructura. Lo que antes funcionaba de forma informal deja de ser eficiente. Y ahí es donde entra en juego el proceso. No como sinónimo de rigidez, sino como herramienta de sostenibilidad.

Hemos comprobado que la productividad no escala sola. Aumentar la facturación no garantiza que los márgenes se mantengan. De hecho, según datos del Banco Mundial, muchas empresas en expansión experimentan una caída del 15% al 25% en sus márgenes de productividad si no acompañan ese crecimiento con un rediseño de sus procesos internos. Y la rentabilidad, en ese escenario, se resiente. En nuestro caso, decidimos no esperar a que eso ocurriera. Apostamos por anticiparnos.

Definimos flujos de trabajo, digitalizamos tareas, incorporamos tecnología que nos ayudara a medir, revisar y corregir. Automatizamos lo repetitivo y pusimos el foco en lo estratégico. El resultado no fue solo una mejora operativa: fue una mayor tranquilidad para el equipo, más claridad para los clientes y una capacidad real de escalar sin perder calidad.

Uno de los grandes errores en la gestión del crecimiento es pensar que los procesos frenan. Al contrario: los procesos bien diseñados liberan. Permiten delegar con confianza, incorporar talento sin diluir el modelo, corregir sin improvisar. Y, sobre todo, permiten medir. Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, con el tiempo, se convierte en un problema.

Haber implementado procesos sólidos nos ha permitido avanzar con paso firme. No solo hemos crecido en número de clientes, también en solidez, en visión y en capacidad de respuesta. Hoy, cada miembro del equipo sabe qué tiene que hacer, cómo y por qué. Y eso, en un despacho en el que la precisión y la confianza son clave, marca la diferencia.

Este no es un mensaje para grandes estructuras. Es una reflexión que sirve también para las pequeñas empresas que están empezando a crecer. Cuanto antes se construye el proceso, más natural es su implantación. No se trata de aplicar fórmulas cerradas, sino de crear un modelo propio, adaptado a la realidad de cada negocio, pero con visión a largo plazo.

Porque al final, si hemos podido pasar de uno a 450 clientes sin perder el rumbo, ha sido gracias a eso que en su día parecía secundario y hoy es esencial: haber entendido a tiempo que, sin proceso, no hay progreso.