Mirándose en el espejo

del curtido José Luis,

se proclamó Dani Pérez

en el reciente Congreso

como líder que, otro sí,

quisiera ser quien promueve

un lifting al socialismo:

la derrota de Don Paco

y un montón de diputados

que sirvan al espadismo



para en Málaga asentarse,

por la cuenta que les toca

a quienes abren la boca

tan solo para quejarse.



"Esperanza y ganas" pide

un tipo de Miraflores

que aspira a grandes honores.

Ya veremos qué consigue.



Ya es Navidad en la ciudad

y en el tráfico también

y por eso la EMT

nos pide por caridad



que el coche se quede en casa

y que bajemos en bus.

La culpa la tienes tú,

por eso todo colapsa.



La otra opción es dejarte

veinte pavos apartados

para que un parking te sangre.

Preparar el aguinaldo



para lo que ofrece SMASSA:

cajeros que no funcionan,

colas y lío en la entrada

y estocada hasta la bola.



Una majada bien honda

dejó el Málaga en la Copa:

la tradición, no se toca.

Igual que en una rotonda,



dando vueltas a lo mismo

se entretiene la afición:

en la vida el malaguismo

recibirá de un Borbón



una copa y carantoñas,

ni siquiera una final,

aunque sea por estar,

como el Recre o el Mallorca.



Y entre que van terminando

los primeros trimestrales,

la carta a los Reyes Magos

y sueñan con Navidades



a nuestros niños les llega

el turno para el pinchazo.

Unos casi ni se enteran,

alguno hasta habrá llorado,



pero nos quedan sus caras

y su inocente entereza,

sin dilemas anormales,

complots o pajas mentales,

su confianza en la ciencia

de sus padres heredada.



Majestades, por favor,

a los valientes enanos

háganles cumplir sus sueños:

que al asomarse al salón

el 6 de enero temprano

no se vea un trozo del suelo

inundado de regalos.

Sigue los temas que te interesan